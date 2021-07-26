4 مشىروعات تستعد لاستيعاب سكان العشوائيات بالقاهرة.. منها «معا»

تستعد محافظة القاهرة للانتهاء من 4 مشروعات إسكان لاستيعاب سكان المناطق العشوائية خلال الفترة المقبلة، وهى مشروع «أرض الخيالة» المكون من 2500 وحدة سكنية، ومشروع «معا» بمرحلتيه يضم 4412 وحدة سكنية، ومشروع «أرض الإنتاج الحربى»، بمدينة السلام ويتكون من 4800 وحدة سكنية، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

إزالة العشوائيات

وقال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أن القاهرة تشهد طفرة كبيرة فى إزالة العشوائيات حيث تم التخلص من أغلب المناطق، خاصة الخطرة منها، وتوفير حياة كريمة لآلاف الأسر ونقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة، مضيفا لـ «الوطن»، أن مشروعات مثل «الأسمرات»، بمختلف مراحله يضم 18200وحدة سكنية، استوعبت عددا كبيرا من المناطق العشوائية لاسيما الخطرة منها، وأيضا مشروع «المحروسة»، بمراحله استوعب نحو 4912 وحدة سكنية، ومشروع «روضة السيدة» شهد إقامة 816 وحدة سكنية، ومشروع «أهالينا 1و2»، ضم قرابة 2500 وحدة سكنية، وذلك لاستيعاب سكان العشوائيات وإزالة تلك المناطق واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة، مع توفير مسكن وحياة أفضل للمواطنين وانتشالهم من البؤر العشوائية.

قريبا إعلان القاهرة خالية من العشوائيات

وأشار إلى أنه قريبا سيتم اعلان القاهرة خالية من العشوائيات ،مشيرا إلى أن أغلب عشوائيات المحافظة كانت تتركز فى المنطقة الجنوبية وتم التخلص من أغلبها ونقل السكان حيث تشهد منطقة مصر القديمة أعمال تطوير غير مسبوقة لتتناسب مع متحف الحضارة الحضارة الموجود فى الفسطاط علاوة على أعمال تطوير منطقة مجمع الأديان ومحيط عمرو بن العاص فضلا عن مشروع تلال الفسطاط الذى يحظى باهتمام الدولة لإعادة القاهرة التاريخية والتراثية إلى سابق مجدها وتحظى بجذب السياح.

وأشار إلى أنه جار حاليا تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وإقامة وحدات سكنية بديلة للأسر الراغبة فى العودة إلى منطقة المثلث مع إقامة مشروعات أخرى وجراجات ومساحات خضراء وأماكن ترفيهية وسياحية وغيرها.