مدير عام تطوير مثلث ماسبيرو: الأبراج تستقبل السكان بنهاية 2021 (حوار)

أبراج شاهقة الارتفاع تتراص أمامها لوادر وخرسانات.. أصوات العمال والآلات المستخدمة تملأ أرجاء المكان.. عمال يتحركون هنا وهناك، بعضهم يحملون الآلات، وآخرون يقفون داخل الأدوار الخاصة بالأبراج، هكذا بدت منطقة مثلث ماسبيرو، التي يُجرى تطويرها خلال هذه الفترة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير حياة آدمية آمنة للمواطنين، حيث تغيرت ملامح المنطقة 180 درجة، بعدما تبدلت المباني العشوائية، التي جار عليها الزمان، التي كانت تتراص بجوار بعضها البعض، بأبراج عملاقة، يصل ارتفاعها إلى 18 طابقا.

ووسط ذلك كله، التقينا المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ تطوير مثلث ماسبيرو، الذي أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، وهي مرحلة الإنشاءات والأساسيات والخراسانات، ويتم العمل حاليا في تنفيذ المرحلة الثانية، وهي مرحلة التشطيبات والواجهات الخارجية، وأشار إلى أنه سيتم عودة تسكين سكان ماسبيرو، الذين اختاروا الرجوع مرة أخرى إلى المدينة بعد التطوير، عقب انتهاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو وأبراج الإسكان البديل، والمخطط له بنهاية العام الجاري، وإلى نص الحوار..

متى كانت بداية العمل في مشروع الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو؟

تم العمل في تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، في يونيو عام 2019، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير سكن آمن للمواطن المصرى.

ومن ضمن التكليفات، صدرت توجيهات بإزالة العشوائية، وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وبالفعل قامت محافطة القاهرة بحصر ملكيات سكان منطقة مثلث ماسبيرو، ومن ثم تمت الإزالة وتحديد الملكيات.

مما تتكون منطقة الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو؟

تضم منطقة الإسكان البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، برجي إسكان بديل تضم 18 طابقا، وبرج إداري يتكون من 18 طابقا، وبرج استثماري يتكون من 23 طابقا، ويتكون الطابق الأول من الأبراج، من محال للنشاط التجاري لخدمة سكان الأبراج، والبدورم والدور الأول علوي مخصصين لجراجات للسيارات، والدور الأرضي تجاري كي يكون متنفسا لسكان الأبراج.

ما هي خطة تطوير مثلث ماسبيرو؟

بجانب مشروع الإسكان البديل، هناك مشروعين أيضا ضمن خطة تطوير مثلث ماسبيرو، بدأ العمل بهم، ويضم المشروع الأول برجين على شارع الجلاء، برج منهم سكني إداري، وبرج فندقي، ويبلغ ارتفاعهما 16 طابقا، على مساحة 8500 متر، ويحتوي على 5 بوديوم و2 جراج للسيارات تحت الأرض.

أما المشروع الثاني، فيضم 3 أبراج سكنية تجارية ترفيهية، وهي «أبراج النيل ماسبيرو»، على ارتفاع 30 طابقا، ويطلوا على كورنيش النيل، مباشرة، بعد إزالة الـ7 عمارات الموجودين على الكورنيش حاليا، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء لخدمة مثلث ماسبيرو بالكامل.

ما هي تكلفة مشروع تطوير مثلث ماسبيرو؟

بلغت تكلفة مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، حوالي مليار و650 مليون جنيه.

مما تتكون الشقق داخل مشروع الإسكان البديل؟

الأبراج السكنية، داخل مشروع السكن البديل، متصلة داخليا، وتتكون من 5 بنايات، وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف ومطبخ و2 حمام وصالة.

كم يبلغ عدد سكان منطقة مثلث ماسبيرو؟

يبلغ عدد سكان منطقة مثلث ماسبيرو، حوالى 4500 أسرة، بعضهم طلب تعويض مادي، وبعضهم انتقل للسكن بحي الأسمرات، وآخرون اختاروا الرجوع مرة أخرى إلى المنطقة بعد التطوير.

وما عدد السكان الذين فضلوا الرجوع إلى المنطقة بعد التطوير؟

تم تنفيذ حوالي 936 وحدة سكنية في مشروع السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، لتسكين سكان مثلث ماسبيرو.

ما هي مساحة مشروع الإسكان البديل؟

تبلغ مساحة مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، حوالي 6.2 فدان.

ما هي نسبة إنجاز مشروع الإسكان البديل؟

تم الانتهاء من المرحلة الأولى (مرحلة البناء والأساسيات والخرسانات) ونعمل حاليا فى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التشطيبات الخارجية.

ما هو موعد نهاية مشروع الإسكان البديل؟

سيتم الانتهاء من مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، نهاية العام الجارِ.

متى موعد تسكين أهالي ماسبيرو بشقق الإسكان البديل؟

تزامنا مع نهاية المشروع نهاية 2021، سيتم تسكين أهالي مثلث ماسبيرو الذين اختاروا الرجوع إلى المنطقة والسكن بها بعد التطوير.

وماذا عن آلية تسكين أهالي مثلث ماسبيرو بالمشروع؟

بعد انتهاء العمل، سيتم إبلاغ محافطة القاهرة، ومن ثم تبدأ مهمتها في تسكين الأهالي، طبقا للتعاقد معاهم، حيث تم التعاقد مع السكان الراغبين في العودة، واعتبرت المحافطة أن التعويض المادي الذي حصل عليه الساكن بموجب مقدم للوحدة السكنية.

وماذا عن نطام التسكين داخل شقق الإسكان البديل؟

سيكون التسكين داخل المشروع بنطام «الإيجار التمليك»، حيث سيتم سداد الإيجار لمدة 30 سنة، وبعدها تصبح الشقة ملكا للساكن، والإيجار سيزيد كل عام بنسبة بسيطة.

كم تبلغ التكلفة الإجمالية للوحدة داخل المشروع؟

تبلغ تكلفة الوحدة السكنية الواحدة داخل المشروع، حوالي 700 ألف جنيه، وذلك بعد إضافة الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الوحدات السكنية.

كم تبلغ قيمة الإيجار داخل شقق الإسكان البديل؟

تقريبا ستبدأ قيمة الإيجار الشهري للشقة داخل مشروع الإسكان البديل، من 900 جنيه كحد أدنى.