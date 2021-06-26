مدير «صندوق العشوائيات»: 40 مليار جنيه فاتورة القضاء على المناطق العشوائية.. وخطة لتطوير «غير المخططة والقاهرة الإسلامية»

أكد خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات أن فاتورة القضاء على العشوائيات فى مصر بلغت 40 مليار جنيه وسيتم الاحتفال بالانتهاء من هذا الملف الشائك فى 30 يونيو.

خالد صديق لـ«الوطن »: حصرنا 357 منطقة و1105 أسواق عشوائية بالمحافظات وسنحتفل بانتهاء تطويرها في ذكرى الثورة

وقال «صديق» فى حوار لـ«الوطن» إنه تم حصر 357 منطقة و1105 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية وسيتم الانتهاء من بناء آخر 45 ألف وحدة سكنية خلال شهرين، مشيراً إلى أن 21% من سكان مثلث ماسبيرو اختاروا العودة للمنطقة وهناك 3 بدائل لتسكينهم من اختيارهم.

وأضاف أنه تم وضع خطة مستقبلية لتطوير المناطق غير المخططة والقاهرة الإسلامية، ويجرى حالياً دراسة تغيير اسم الصندوق إلى صندوق التنمية الحضارية، بعد النجاح فى التعامل مع أصعب ملف يؤرق الدولة لتحقيق «حياة كريمة» وآمنة للمواطنين.. وإلى نص الحوار:

متى أنشئ صندوق تطوير العشوائيات وما المراحل التى مر بها منذ بدايته؟

- أنشئ الصندوق عام 2008، ومر بأكثر من مرحلة، كانت المرحلة الأولى من 2008 حتى 2014، والمرحلة الثانية من 2014 إلى 2016، والثالثة من 2016 حتى 2020، وجاء التكليف الرسمى من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على العشوائيات فى منتصف 2016، وتم دمج المرحلتين الثانية والثالثة، فى مرحلة واحدة، وهى مرحلة النهوض.

وبلغ حجم مصروفات الصندوق فى المرحلة الأولى 652 مليون جنيه، بينما تجاوز حجم مصروفات المرحلة من 2014 إلى 2020 الـ 28 مليار جنيه.

متى بدأ العمل فى ملف القضاء على العشوائيات؟

- تم تكليف الصندوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منتصف عام 2016، للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة آمنة للمواطنين.

كم عدد المناطق العشوائية فى مصر؟

- تم حصر 357 منطقة عشوائية موزعة على المحافظات، بإجمالى 200 ألف وحدة سكنية، وتم وضع خطة للتنفيذ والانتهاء من الخطة فى نهاية 2020.

ما قيمة تكلفة القضاء على العشوائيات؟

- تم وضع تكلفة مبدئية 17 مليار جنيه، ومع بداية تنفيذ تطوير المناطق العشوائية، أصبحت هناك رغبة أقوى فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، أو ما يعرف بـ«الطموح العمرانى»، بتقديم سكن آدمى، يتميز بكافة المميزات والخدمات التى سيحتاجها المواطن ليحيا حياة كريمة وبالتالى زادت التكلفة لتصبح 24 مليار جنيه، ثم جاء تعويم الجنيه، الذى تسبب فى زيادة التكلفة إلى 32 مليار جنيه، ولكن فاتورة القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة بلغت 40 مليار جنيه، وزاد عدد الوحدات مع الدراسة والتنفيذ لتصبح 240 ألف وحدة سكنية.

هل انتهى الصندوق من المناطق العشوائية نهاية 2020؟

- خطة الصندوق كانت القضاء على العشوائيات بنهاية 2020، والصندوق أوفى بوعده للمواطنين، حيث تم الانتهاء من حوالى 195 ألف وحدة بنهاية 2020، وسيتم الانتهاء من 45 ألف وحدة قريباً، وبالتالى سيتم الانتهاء من الخطة بشكل نهائى.

ما المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات التى تم الانتهاء منها؟

- مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث بإجمالى 18200 وحدة سكنية، بتكلفة تجاوزت 3.6 مليار جنيه، ومشروع المحروسة الذى يضم 4912 وحدة، بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه، ومشروع روضة السيدة زينب «تل العقارب سابقاً» الذى يضم 816 وحدة، بتكلفة 330 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع أهالينا 1، الذى يضم 1096 وحدة، بتكلفة 640 مليون جنيه، وأهالينا 2 الذى يضم 1400 وحدة، بتكلفة 840 مليون جنيه، ومشروع بشاير الخير 1، 2، 3 ويضم 15 ألف وحدة، بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، وقرية الصيادين بمنطقة رأس البر، ومشروعات البحر الأحمر فى سفاجا، والقصير، ورأس غارب، والغردقة، بإجمالى 1600 وحدة، بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه، مشروع الطابية فى مرسى مطروح، واللوميتال فى الوادى الجديد، وحلايب وشلاتين 2000 وحدة سكنية.

هل تختلف العشوائيات داخل القاهرة عن المحافظات الأخرى؟

- العشوائية تختلف من منطقة لأخرى داخل المحافظة الواحدة، كل منطقة لها استراتيجية معينة، فعلى سبيل المثال: محافظة القاهرة تضم 60 منطقة عشوائية، بإجمالى 64 ألف وحدة، كل منطقة لها ظروفها الخاصة وبالتالى طرق معالجة مختلفة، وخطة مختلفة، فهناك مناطق عشوائية يمكن البناء عليها وتطويرها، مثل مشروع روضة السيدة، ومشروع مثلث ماسبيرو، ومشروع أهالينا، وهناك مناطق أخرى يكون الحل الأنسب لها الانتقال إلى مكان آخر مثل مشروع الأسمرات.

70 % من سكان مثلث ماسبيرو فضّلوا الحصول على مقابل مادي

ما موعد تسكين سكان منطقة مثلث ماسبيرو بعد التطوير؟

- بالتزامن مع الانتهاء من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، سيتم إعادة تسكين أهالى المنطقة، الذين اختاروا العودة إلى المنطقة بعد التطوير، والمخطط له نهاية العام الجارى، وعدد سكان مثلث ماسبيرو، 4537 أسرة، وتم التواصل مع السكان بشكل مباشر والتحاور معهم لمعرفة رغباتهم، وعدم إلزامهم ببديل واحد، وأكثر من 70% من سكان منطقة ماسبيرو فضلوا الحصول على مقابل مادى، كونه مناسباً ومرضياً بالنسبة لهم، وحدد الصندوق 60 ألف جنيه للغرفة، إضافة إلى 40 ألف جنيه دعماً اجتماعياً.

21 % من سكان ماسبيرو فضلوا العودة بعد انتهاء التطوير

9 %من سكان ماسبيرو حصلوا على وحدات فى الأسمرات

أما الـ30% الباقون من السكان، فبعضهم اختار الحصول على وحدة سكنية فى حى الأسمرات ونسبتهم 9%، وتم تسكينهم بالفعل، والبعض الآخر فضل العودة مرة أخرى إلى المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، والسكن فيها سواء بالإيجار أو التمليك، ونسبتهم 21%.

ويبلغ عدد السكان الذين سيتم تسكينهم بعد التطوير 918 أسرة، اختاروا الرجوع إلى المنطقة بعد التطوير، وتم إعطاؤهم قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات مدة تنفيذ المشروع.

كيف سيتم التعاقد مع سكان مثلث ماسبيرو بعد العودة؟

- العودة تضم 3 رغبات، هى: العودة مقابل قيمة إيجارية تتراوح قيمتها من 600 إلى 1200 جنيه، وتمليك بعيد المدى لمدة 20 سنة، وتمليك سريع للراغبين فى التصرف فى الوحدة تجارياً.

مشروعات «أرض الخيالة ومعاً وأرض الإنتاج الحربي بالسلام وحلايب وشلاتين وبشاير الخير 5» جاهزة للتسليم والتسكين خلال شهرين من الآن

ما الخطط المستقبلية للصندوق على المديين القريب والبعيد؟

- هناك مشروعات جاهزة للتسليم والتسكين قريباً، منها مشروع أرض الخيالة الذى يضم 2500 وحدة سكنية، ومشروع معاً 4412 وحدة، ومشروع أرض الإنتاج الحربى بمدينة السلام 4800 وحدة، ومشروع حلايب وشلاتين 2000 وحدة، ومشروع بشاير الخير 5، ويضم 15600 وحدة سكنية وعلى المدى البعيد هناك مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، ومبادرة تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، ضمن خطة 2030.

وماذا عن مبادرة تطوير المناطق غير المخططة؟

- المناطق غير المخططة هى المناطق والمدن التى ظهرت فى غفلة من الزمن، ولا تتبع اشتراطات البناء، وتفتقر للخدمات، وخطوط التنظيم، أى بناء عشوائى ولكنه آمن، وبالتالى تقوم الدولة والصندوق بتوفير الخدمات والشبكات وحياة كاملة للمواطنين.

كم مساحة المناطق غير المخططة والتكلفة الإجمالية للتنفيذ؟

- تبلغ مساحة المناطق غير المخططة 160 ألف فدان، داخل 227 مدينة على مستوى الجمهورية، ولا يطبق ذلك على القرى، مثل عزبة الهجانة، وعزبة خير الله، وعمارات الطريق الدائرى، والمرج، وعين شمس، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير المخططة 318 مليار جنيه ضمن خطة 2030.

ماذا عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية والتكلفة التقديرية؟

- مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يخص القطاع التجارى غير الرسمى، حيث يقصد بالأسواق العشوائية، الأسواق التى لا تقع تحت رقابة الدولة، ولا تدخل ضمن الناتج المحلى، لعدم تحصيل ضرائب منها، وتم حصر 1105 أسواق عشوائية على مستوى المحافظات، بإجمالى 306 آلاف وحدة نشاط، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع تطوير الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه.

ما الجديد فى مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية؟

- ضمن خطة تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، سيتم توفير 500 ألف وحدة، بتكلفة 250 مليار جنيه، ضمن خطة 2030، وبدأنا ضمن الخطة العاجلة فى العمل على 32 قطعة أرض، لتوفير أكثر من 110 آلاف وحدة، بتكلفة 85 مليار جنيه فى المرحلة العاجلة، ووصلت نسبة الإنجاز فى بعض المشروعات إلى 20%.

وماذا عن التكليف بتطوير القاهرة الإسلامية؟

- تم التكليف مؤخراً بتطوير القاهرة الإسلامية، وتم البدء فى عمل خطط واستشارات للبدء فى التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يشكل صعوبة فى التنفيذ عكس المشروعات التى يتم بناؤها من جديد، للحفاط عليها وتطويرها. وسيتم إزالة العشش العشوائية التى تحيط بالمناطق داخل القاهرة الإسلامية، مع الحفاظ على الحرف اليدوية داخل المناطق وتطويرها بشكل أفضل لأصحابها، وتوفير أماكن أفضل لأصحاب الأعمال التى تتنافى مع طبيعة المكان.

ومن أمثلة المناطق التى سيتم تطويرها داخل القاهرة الإسلامية، باب زويلة، وباب النصر، ودرب اللبانة، ووكالة نفيسة البيضاء، ووكالة رضوان بك، والمناطق المحيطة بمسجد الحسين، ويشمل المشروع تطوير واجهات المنازل داخل القاهرة الإسلامية، بما يتناسب مع طبيعة القاهرة الإسلامية والطراز داخلها.

وماذا عن مشروع تطوير منطقة الفسطاط؟

- تم تكليف الصندوق من قبل رئيس الوزراء، بتطوير منطقة الفسطاط، وتنفيذ مشروع تلال الفسطاط، فى منطقة مصر القديمة، ويضم جامع عمرو بن العاص، وبحيرة عين الصيرة، متحف الحضارة، لعودة القاهرة الإسلامية لأصلها كما كانت، بما يتنافس مع العاصمة الإدارية الجديدة.

هل يتم توفير وسائل للحفاظ على المشروعات السكنية بعد التسكين؟

- نعم هناك وسائل عدة، يوفرها الصندوق داخل كل مشروع سكنى، لمتابعة ما يحدث داخل المشروع، وتتمثل تلك الوسائل فى عقد بين الدولة والمواطن الذى سيجرى تسكينه، يتضمن بعد الالتزامات التى تقع على الدولة، وبعد الالتزامات التى تقع على المواطن، وهى عدم تغيير نشاط الوحدة السكنية، تغيير الشكل العمرانى للوحدة، تأجيرها أو بيعها، أو التصرف فيها بأى شكل من الأشكال، ويتم تعيين إدارة لكل مشروع سكنى، وهى مسئولة عن متابعة المشروع، والتعاقد مع شركات أمن داخل المشروع، وشركات صيانة، وهناك لجنة عليا برئاسة الصندوق وعضوية النقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، والقوات المسلحة ووزارة التضامن، للذهاب إلى المشروع خلال مدة 3 شهور مستمرة، ويتم عمل تقارير يتم رفعها لدولة رئيس الوزراء، والتى تتضمن حلولاً للمشاكل التى تم رصدها من قبل اللجنة داخل المشروع.

ما عقوبة عدم الالتزام بالضوابط داخل المشروعات السكنية؟

- العقوبة تصل إلى سحب الشقة، أو الغرامة، مثلما يحدث فى قانون الإسكان الاجتماعى.

الدولة تحاول التحكم في قيمة الشقق رغم انفلات الأسعار..والصندوق يسعى لتوفير وحدات لجميع الطبقات.. والجزء الاستثماري سيكون بسعر مناسب

ما أثر القضاء على العشوائيات على السوق العقارية؟

- الدولة تحاول التحكم فى أسعار الشقق، رغم انفلات الأسعار، ونعد من أرخص الدول فى أسعار العقارات، وكصندوق سنحاول توفير شقق لجميع الطبقات، حتى الجزء الاستثمارى سنحاول توفير شقق بالشكل الجميل والسعر المناسب.

كيف تقيم ملف القضاء على العشوائيات؟

علينا أن نعلم أن القضاء على العشوائيات كان من أصعب الملفات التى تؤرق الدولة، وتسبب لها مشاكل عدة، ولكن بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والعمل المستمر، تم تحقيق الحلم وأصبح حقيقة على أرض الواقع، سنحتفل به فى ذكرى 30 يونيو الجارى، وسيحتفل المواطن بالحياة الآمنة والكريمة التى تم توفيرها له.

تغيير اسم الصندوق

ندرس تغيير اسم صندوق تطوير العشوائيات إلى صندوق التنمية الحضارية، لعدم وجود مناطق عشوائية لتطويرها، بجانب تعدد مهام الصندوق، ولم يعد عمله مقصوراً على المناطق العشوائية فقط.