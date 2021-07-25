«الدمغ والموازين»: اعتماد نظام جديد لتسجيل الذهب بالليزر قريبا

قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المشروع الذي تنفذه المصلحة حاليا خاص بدمغ الذهب والمعادن الثمينة بنظام التكويد بالليزر، سيتم الانتهاء منه قريبا.

وأضاف «منتصر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك الطريقة الجديدة من الدمغ ستساعد في معرفه حيازة المواطن للقطع ذهبية بعينها، فيما سيظل العمل بالمنظومة القديمة كما هو دون تغيير، «لو حد حابب يعمل مصوغاته بالنظام الجديد لازم يكون معاه الفواتير علشان ميدفعش ضرائب مرة أخرى، وهيكون الفارق جنيه ونصف في الجرام».

وأوضح أن نظام تكويد الذهب عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، لآفتا إلى أن التكويد حاليا في مرحلة الاختبار تمهيدا لدخوله مرحلة البيئة الإنتاجية، مؤكدا على أن الدمغ بالتكويد حاليا في مرحلة التجارب مع المصانع والورش.

وأكد أنه سيتم تسجيل على قاعدة بيانات مصلحة الدمغة والموازين كل قطعة ذهبية، حيث سيدون على كل قطعة البيانات التالية البيانات الخاصة بالذهب بعد تطبيق نظام الباركود، ورقم تسلسلي أو باركود مكونات القطعة وزن القطعة نوع الجرام اسم المصنع البيانات الضريبية.

وكان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، قد أشار في تصريحات سابقه له لـ«الوطن»، أن هدف وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين هو الحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، فضلا عن منع ظاهرة بيع الذهب غير المدون بدمغة أو المغشوش والمزور، مؤكدا على أنه في الوقت نفسه سيقضي على ظاهرة سرقة الذهب.