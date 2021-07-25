مستقر لليوم الثاني.. أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يوليو

واصلت أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يوليو2021، استقرارها لليوم الثانى على التوالى، في التعاملات الصباحية، عقب تذبذب بين الارتفاع والتراجع، الجمعة.

أسعار الذهب محليًا اليوم

سجلت أعيرة الذهب اليوم الأحد 25 يوليو استقرارا، ليباع عيار 24 في مصر، بسعر 903 جنيهات للبيع، وعيار 21 نحو 790جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 677 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

وسجلت أسعار الذهب عالميا اليوم الأحد استقرارا ليباع عيار 24 بسعر 57.90 دولار، فيما بيع عيار 21 نحو 50.66 دولار، وسجل عيار18 سعر 43.43 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.801.15 دولار.

وسجلت أسعار الذهب قبيل إغلاق التعاملات يوم الجمعة، تذبذبًا واضحًا بين الصعود والهبوط، حيث ارتفع في بداية التعاملات ثم أغلق على تراجع.

وقال سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الأسبوع الماضى وصف بالمذبذب، لافتا إلى أن التراجع يرجع إلى تحسن مؤشر الدولار الأمريكي مدعوما من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ليزداد قوة مقابل الذهب، التي تربطه بالدولار علاقة عكسية، فكلما ارتفع الدولار تراجعت أسعار الذهب، مضيفًا «هناك ترقب ينتظره سوق الذهب عالميا وهو صدور المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة».

وكانت العقود الفورية لمعدن الذهب قد سجلت تراجعا بنسبة 0.22% لتباع الأوقية 1,802.74 دولار، فيما تراجعت العقود الآجلة لمعدن الذهب إلى مستويات 1,801.15 دولار للأوقية، وذلك بعد أن انخفضت بنسبة 0.14%.

ومن جهته، قال واصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية: «إن تراجع الذهب خلال عيد الأضحى لم ينشط المبيعات، فرغم التذبذب فى أسعار الذهب عالميا سيظل هو الوسيلة الآمنة للاستثمار»

ويلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مع بيع السندات والأسهم، وعندما تستقر الأمور يبيعون الذهب، وتعود أسعار الذهب إلى مسارها الطبيعي وارتفاعاتها الطبيعية، فبزوال الأسباب المؤدية لطفرات سعرية تنتهي تلك الطفرات وتعود الأسعار لمسارها المعهود، بحسب رئيس الشعبة.