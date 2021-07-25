اقتصادي: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 394.3 مليار دولار 2021

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري لا يملك الكثير من النفط كما يتواجد في كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات، ولكن يوجد في مصر اقتصاد متنوع في مختلف المجالات، لافتا إلى احتلال الاقتصاد المصري المرتبة الثالثة ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية في العام 2021، كما كشفت مجلة فوربس الأمريكية،«أمر جيد».

وأضاف «نجم»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجلة توقعت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020، وذلك بعدما استندت لبيانات صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري.

وأوضح أن معدلات النمو في مصر وصلت لـ 5.6% ما قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، ما أثر على كافة دول العالم بلا استثناء، وكان الاقتصاد المصري الأقوى فيما بينهما، «الحكومة المصرية شايفه أن معدلات النمو هتزيد عن بيانات صندوق النقد الدولي، على الرغم من وجود جائحة عالمية وركود اقتصادي كبير على مستوى العالم».

وأكد أن ما سيعود على المواطن جراء ذلك هو خلق مزيدا من فرص العمل، ما سيؤثر بدوره على متوسطات معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق معدلات نمو مثلت طفرة في المجال الاقتصادي قبيل ظهور جائحة فيروس كورونا، إلا أنه وبعد الجائحة تسبب ذلك في تقليل معدلات الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة عملت على الحفاظ على ما يقارب من 3.5 مليون أسرة مصرية، و14 مليون مواطن مصري مستفيد بمثل تلك البرامج.

وتابع: «وجود رؤية واضحة من قبل القيادة السياسية في تطوير النظام الاقتصادي المصري هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات النمو وتحقيق طفرات قوية في المجال الاقتصادي».

وفند: «شركة مرسيدس مضت النهاردة على اتفاق بتشغيل مركز لوجيستي لها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولو رجعنا بالزمان لشوية كنا هنلاقي أنها نفس الشركة التي أعلنت سحب كافة استثماراتها من الدولة المصرية من قبل».

واحتفظت السعودية حسب ما جاء في ترتيب «فوربس»، الذي يعتمد على الناتج المحلي لكل دولة، بالمركز الأول على قائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، متوقعة وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021، بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيًا، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.

وجاءت العراق في المركز الرابع بترتيب المجلة الأمريكية، بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، بينما حافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام.