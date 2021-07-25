خبير سيارات يوضح خطوات الحد من استهلاك الوقود أثناء القيادة

تعد الصيانات الدورية من الخطوات المهمة والتي تساهم في الحد من وقوع المشكلات المتعددة داخل أجزاء السيارة، والحفاظ على المركبة وقيادتها بشكل آمن؛ أيضا تعد النصائح العامة للحفاظ على السيارة والتي يجب الاهتمام بها مثل الصيانات الدورية للسيارة، سواء كانت تتعلف بالحالة الفنية للسيارة، واتباع تعليمات المرور، والطرق المثالية في القيادة، وخطوات توفير الوقود أثناء القيادة.

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد عبد الصمد خبير صيانة السيارات، إن هناك العديد من الخطوات التي تساهم بحد كبير في عملية الاقتصاد في الوقود وتوفيره، ومنها:

-فحص الإطارات، وضبط مستوى الهواء أو النيتروجين داخل العجلات الأربع، للحصول على التوازن المناسب أثناء السير، وتجنب استهلاك كمية إضافية من الوقود.

-تحفيف الأحمال، ومحاولة الاستغناء تماما عن الأوزان الثقلية داخل السيارة، وتوفير طاقة إضافية تستهلك كمية أكبر من الوقود.

-تخفيف السرعات، حيث تساهم تلك العملية في توفير استهلاك الوقود.

-في حالة التكدس المروري والاختناقات المرورية، يجب إيقاف المحرك لتفادي مشكلات الاحتراق الكامن وتوفير كمية إضافية من الوقود المستهلك.

-تجنب الإسراع المفاجئ، حيث إنه مع الضغط بقوة على دواسة البنزين للإسراع كلما تم ضخ قدر أكبر من البنزين.

-تجميع الرحلات و«المشاوير» في وقت واحد واتجاه واحد لتوفير عدد كبير من الكيلومترات المقطوعة والحصول على قيادة اقتصادية وتوفير استهلاك كمية إضافية من الوقود.

-يجب استخدام مكيف الهواء داخل السيارة بشكل مثالي والابتعاد عن الاستخدام الدائم وبصفة دورية.

-اتباع الصيانات الدورية، وعملها في المواعيد المحددة لها وبصفة دورية، وتغير زيت المحرك والاهتمام بالجودة ودرجة اللزوجة، حيث يساهم كل ذلك في الحد من استهلاك الوقود .

-استخدام نظام تثبيت السرعة.

- عدم السير على الطرق الرملية والطمى، حيث يساهم هذا في استهلاك الوقود بشكل أكبر، حيث يرتفع الاستهلاك كلما زادت المقاومة.