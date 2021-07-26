نور الشربيني: المصريون متواجدون في مختلف أدوار بطولات الإسكواش العالمية

قالت نور الشربيني، بطلة مصر في الإسكواش، إن المصريون متميزون في لعبة الإسكواش، ويوجد منهم في كل دور تأهيلي في البطولات العالمية في الاسكواش، مبينة أنها لعبت دائما ضد مصريين في البطولات وهذا أصبح أمرا طبيعيا.

وأضافت «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية«on»، الأحد، وتقدمه الإعلامي لميس الحديدي، أن سيطرة المصريين على لعبة الاسكواش أمر جميل ويستحق الإشادة.

وتابعت بطلة مصر في الإسكواش: «أبويا كان معايا في البطولة في أمريكا عشان يحضر معايا، وأنا كنت عاوزة يبقى موجود وحضر معايا من أول يوم إلى آخر يوم، وأول حد كلمته بعد الفوز بالبطولة أمي وبعدين المدربين، مكنش عندنا أجواء العيد، فبحضر العيد من أول وجديد دلوقتي، وعندنا بطولة إنجلترا في شهر أغسطس والأهرام في سبتمبر إن شاء الله، والاسكواش لعبة في الأولمبياد نفسنا تخش فيها بس منعرفش ليه مش موجودة بس إحنا بنحاول عشان نبقى يوم هناك».

وأوضحت بطلة مصر والعالم في الإسكواش، أن البطولة كانت مختلفة وواجهت لاعبيين من جنسيات مختلفة مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مبينة أن هناك رياضيات مصريات في البطولة يقدمن أداء باهرا، لذا فإن المستقبل سيكون مبهرا، مشيرة إلى أن لاعب الاسكواش في الغالب يعتزل في سن الخامسة والثلاثين وهي الآن في الخامسة والعشرين لذا مازالت أمامها فرصة للفوز ببطولات جديدة.