وكيل «تعليم مطروح»: استمرار التقديم في مدرسة الضبعة لـ 31 يوليو

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن مدرسة الضبعة تقدم إليها طلاب للدفعة الخامسة، حيث يتم إجراء اختبارات شخصية وتعليمية لهم، موضحا أن التقديم من 24 يوليو حتى 31 يوليو الجاري، ويشترط أن يكون الطالب حاصلا على 260 درجة كمجموع كلي وكذلك أن يكون مجموع اللغات والرياضيات والعلوم 152 درجة، ويدفع الطالب من استمارة التقديم بـ 100 جنيه عقب التقديم الإلكتروني.

وأضاف «سلامة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك اختبارا إلكترونيا يشمل الرياضة والعلوم والمعلومات العامة، لافتا إلى أن عدد الطلاب في كل سنة 60 طالبا من مختلف محافظات مصر منهم 20 من مطروح وحدها، مشيرا إلى أن المعلمين يتم اختيارهم بعناية ويتم معاملة الطلاب بشكل جيد، حيث يقيم الطالب إقامة فندقية كاملة مع وجود قاعات للأنشطة والتدريب والورش وأماكن للنوم مع وجود مواد فنية مثل الكيمياء والفيزياء النووية والفنون.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن الطالب يكون مؤهلا لدخول كلية الهندسة أو العمل في محطات مصر النووية، مشيرا إلى أن الطلاب الأوائل سيحصلون على منح في روسيا، متابعا: «بيتقدم 10 آلاف طالب بناخد منهم 60 بس إحنا أول دفعة خدنا 75 طالب بس بعدين قللناها عشان نركز مع الطالب ويبقى مجتهد ويتم رعايته بشكل أفضل عشان تخرج طالب ناجح جدا، مصاريف المدرسية عادية بجانب 3000 جنيه كل سنة عشان يبقى في تدريبات وأنشطة في السنة كلها حتى الصيف».