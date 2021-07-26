معاونة وزيرة التضامن: نستهدف 52 مركزا في المرحلة الأولى لحياة كريمة

قالت الدكتورة إيمان حلمي، معاونة وزيرة التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي، إن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تحسين حياة المصريين، وتشترك فيها وزارة التضامن من أجل دمج القادرين على العمل من الشباب والسيدات في الاقتصاد الرسمي، ويتم استهداف 52 مركزا به 1400 قرية خلال عام، وإنشاء 1400 مركز، لافتة إلى أن الوزارة تدرس احتياجات القرية من أجل دعم الصناعة فيها.

وأضافت «حلمي»، خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc »، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأسر التي ستستفيد ضمن حياة كريمة في المرحلة الأولى تم توفير تدريبات محو أمية رقمية لهم، وشمولا ماليا وتعريفا بالطرق المناسبة للاقتصاد المصري.

وأوضحت معاونة وزيرة التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة تستهدف 1400 وحدة إنتاجية بـ 100 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى تدريبات في مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في محافظات مصر المختلفة ومن بينها تدريبات على إدارة المشروع والتسويق الرقمي من أجل التسويق للمنتجات التي ستنتجها كل قرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري من أجل تطوير دائم ضمن رؤية مصر للتطوير والتنمية في مختلف المجالات لتصل إلى أكثر من 58 مليون مصر.