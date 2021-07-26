عاجل.. الجيش التونسي يطوق مبنى مجلس نواب الشعب (فيديو)

طوقت سيارات للجيش التونسي، مساء أمس الأحد، مبنى البرلمان بعد إعلان الرئيس، قيس سعيد، تجميد أنشطة مجلس نواب الشعب التونسي «البرلمان».

وجاءت التطورات في تونس على خلفية القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، والتي تضمنت إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

الجيش التونسي

ينزل للشوارع

ويطوق مبنى البرلمان التونسي

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مع أستقبال جماهيري كبير

... pic.twitter.com/LpF1pqlCif — ناهوناناهونا الصويعي (@AndGl58g) July 25, 2021

مدرعات الجيش الوطني التونسي تتجه للتطويق مبنى البرلمان الليلة وسط الزغاريد والهتافات الشعبية......العرس التونسي متواصل????????... pic.twitter.com/GcL8fFGJmc — Peace_humanity (@Paix_humanite) July 25, 2021

وكانت الرئاسة التونسية قالت في بيان نشرته قبل قليل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ سعيد، أمس الأحد، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة: اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية، موضحة انه سيصدر في الساعات القادمة أمر ينظم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي سترفع بزوال أسبابها.

ودعت الرئاسة التونسية، الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.