من شمس الكويتية لـ أمل حجازي اللبنانية.. نجوم الفن يدعمون تونس

تفاعل عدد من نجوم الفن من مختلف البلاد العربية عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، مع احتجاجات تونس وقرارات الرئيس قيس سعيد.

و‏⁧‫كتبت المطربة شمس الكويتية عبر «تويتر»: «تونس تنتفض ضد الإخوان‬⁩ ماتعودنا على الإخوان بانسحاب سلمي، الله يستر على تونس، وإن شاء الله ثقافتهم ووعيهم يصير درس للعالم».

وعلقت الإعلامية نضال الأحمدية: «رئيس جمهورية ⁧‫تونس‬⁩ هيك عمل بلحظة رئيس جمهورية ⁧‫لبنان‬⁩ بعد ⁧‫الطائف،‬⁩ شو بيقدر يعمل.. الله يحمي تونس ويهد قلب ⁧‫الإخوان المفسدين».‬⁩

أما اللبنانية أمل حجازي علقت عبر «تويتر» قائلة: «يا رب احفظ تونس وشعبها الغالي وأخرجنا من ظلمات حكّامنا إلى النور ⁧‫تونس».

قرارات قيس سعيد رئيس تونس

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية «لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب».