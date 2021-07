الأمطار تحول محطة مترو في لندن إلى مسبح وتغرق السيارات «فيديو»

غمرت مياه الأمطار أجزاء من لندن بعد هطولها بغزارة، كما غمرت إحدى محطات المترو بالمياه بشكل يفوق ماشاهدناه في مسابح أولمبياد طوكيو، كما تأثرت مناطق في باركينج ونيوهام وويك وهاكني بالأمطار الغزيرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو سيارات تسير في المياه العميقة وأشخاص يسيرون فيما تصل المياه إلى الركبة في بعض الأحيان.

وكانت رصدت «سكاي نيوز»، من خلال مقطع فيديو محطة «بودينج ميل لين دي إل آر» في بلدة ستراتفورد بإنجلترا، وقد أصبحت المحطة تحت الماء، بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأحد.

