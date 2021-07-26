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الأمطار تحول محطة مترو في لندن إلى مسبح وتغرق السيارات «فيديو»

خبراء الأرصاد يحذرون من استمرار العواصف الرعدية

كتب:

حاتم سعيد حسن
03:52 ص | الإثنين 26 يوليو 2021
الطقس السئ بلندن

الطقس السئ بلندن

غمرت مياه الأمطار أجزاء من لندن بعد هطولها بغزارة، كما غمرت إحدى محطات المترو بالمياه بشكل يفوق ماشاهدناه في مسابح أولمبياد طوكيو، كما تأثرت مناطق في باركينج ونيوهام وويك وهاكني بالأمطار الغزيرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو سيارات تسير في المياه العميقة وأشخاص يسيرون فيما تصل المياه إلى الركبة في بعض الأحيان. 

وكانت رصدت «سكاي نيوز»، من خلال مقطع فيديو محطة «بودينج ميل لين دي إل آر» في بلدة ستراتفورد بإنجلترا، وقد أصبحت المحطة تحت الماء، بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأحد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار العواصف الرعدية التي تجلب البرق وخطر الفيضانات في الجنوب حتى اليوم الاثنين، كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من العواصف التي تغطي لندن والمقاطعات المحيطة بها حيث تتعرض المنازل والشركات لخطر الفيضانات، وظل التحذير ساريًا حتى الساعة 7 مساءً أمس الأحد، وجاءت الأمطار الغزيرة بعد موجة حارة في وقت سابق من هذا الأسبوع جلبت درجات حرارة قياسية لأيام.

فيما كانت غمرت مياه الأمطار الطرق في أنحاء لندن، أمس الأحد، وتركت الحافلات والسيارات عالقة، حيث ضربت عواصف رعدية متكررة العاصمة البريطانية، ونشر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمركبات مغمورة جزئيا في جنوب غرب لندن، مع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حيث شقت مجموعة من العواصف الرعدية طريقها عبر جنوب شرق إنجلترا.

 

 

 

 

 

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