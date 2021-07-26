الصين تسجل 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، تسجيل البر الرئيسي الصيني، 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بما فيها 39 حالة في مقاطعة جيانجسو إحدى المقاطعات الداخلية في الصين، وحالة واحدة في مقاطعة لياونينج، جنوب منطقة شمال شرقي البلاد.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 36 حالة وافدة مصابة بالفيروس، بينها 18 حالة في مقاطعة يوننان في الجنوب الأوسط من البلاد، و8 حالات في مقاطعة قوانجدونج، و5 حالات في مقاطعة فوجيان، وحالتان في كل من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعة خنان وحالة واحدة في بلدية بكين.

وأوضحت اللجنة الصينية، أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 39361 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفقا لإحصائيات وكالة «رويترز»، بلغ إجمالي الإصابات في الهند 31.4 مليون حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي غانا، قال رئيس البلاد، نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، مساء أمس الأحد، إن حكومة بلاده واثقة من تطعيم 20 مليونا من السكان ضد «كورونا» بحلول نهاية العام الجاري.

رئيس غانا: بلادنا بحاجة إلى بذل جهد أكبر للتغلب على الموجة الثالثة من الفيروس

وأوضح أكوفو-أدو، في خطاب موجه للأمة، أن غانا بحاجة إلى بذل جهد أكبر للتغلب على الموجة الثالثة من الفيروس التي يقودها أساسا سلالة «دلتا» الهندية، وتحقيق هدف عدم وجود حالات نشطة في نهاية المطاف.

وأشار الرئيس الغاني، إلى أن بلاده ستشتري 17 مليون جرعة من لقاحات «جونسون أند جونسون» الامريكية، من خلال منصة توريد الأدوية الأفريقية، وبعض اللقاحات الأخرى من خلال مرفق آلية «كوفاكس».

وتابع «أدو» قائلا، إن غانا استكملت تحديث مرافق سلسلة التبريد الوطنية والإقليمية والمحلية، وحث رئيس غانا، المواطنين على التقيد الصارم ببروتوكولات السلامة الخاصة بغسل اليدين بالصابون تحت الماء الجاري واستخدام معقمات اليدين وارتداء أقنعة الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.