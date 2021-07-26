توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

بدأ منذ قليل، طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، في التوافد على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقيًا بنظام البابل شيت، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتنظيم دخولهم للجان الامتحانات وتوزيعهم بما يحافظ على التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارتهم وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقيًا بنظام الأسئلة الموضوعية لمدة 3 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، مؤكدة أن الامتحان يعقد في لجان مراقبة جيدًا، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

«التعليم»: وفرنا مراجعة مادة اللغة الإنجليزية النهائية

وأضافت الوزارة، أنه تم التأكيد على جميع الملاحظين بضرورة تسليم الطلاب كراسات الأسئلة وأوراق البابل شيت في مواعيدها دون أي تأخير، واستلامها منهم في المواعيد المحددة، مؤكدة أنه تم نقل الأوراق للجان الامتحانات بطرق مؤمنة جيداً، لافته إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، موضحة أنها حريصة على متابعة جميع صفحات الغش ورصد أي محاولات لتسريب الامتحانات، مشددة على الطلاب بضرورة عدم الالتفات إلى هذه الصفحات، وضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، وفرت مراجعة مادة اللغة الإنجليزية النهائية لتعلم الفائدة ومشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانية من خلال منصة حصص مصر من خلال هذا الرابط.

وأضافت الوزارة، أن المنصة وفرت مراجعات في جميع المواد الدراسية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها ومتابعتها، للتدريب على شكل الورقة الامتحانية وطريقة الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.