اليوم.. طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

يؤدي صباح اليوم الاثنين، الموافق 26 يوليو الجاري، طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي»، في الأسبوع الثالث من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة وطبيعية، وبشكل منضبط، دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحاً أن الامتحانات سوف تنتهى يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس، كما أن جميع الطلاب الذين أجلت لهم الامتحانات بسبب إصابتهم بكورونا سيتم عقد الامتحانات لهم في الدور الثاني بكامل الدرجات، لافتاً إلى أن أى طالب يقوم بتسريب جزء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونياً مستمرة، وأن جميع أسئلة الامتحانات، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، وجميعها في مستوى واحد سواء في سهولة بعض الأسئلة أو صعوبة البعض الآخر، ولا يمكن تمييز شعبة على الآخرى، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تقوم بمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

وأشار وزير التربية والتعليم، أنه تم رصد نحو 191 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، وتم تحويل جميعها إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصي العقوبات على الطلاب الغشاشين، موضحاً أن تصحيح أوراق إجابات الامتحانات يتم إلكترونياً دون تدخل العنصري البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.