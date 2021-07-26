استقرار أسعار الذهب قبل بدء عمل البورصات العالمية.. عيار 21 بـ790 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا لليوم الثالث على التوالي، قبل عمل البورصات العالمية بساعات قليلة، اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، عقب تذبذب بين الارتفاع والتراجع، الجمعة الماضية، وهو يوم إغلاق التعاملات على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب محليًا

سجل عيار 24 في مصر سعر 903 جنيهات للبيع، و21 نحو 790 جنيهًا، و18 بلغ 677 جنيهًا، بينما سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميا استقرار اليوم الاثنين 26 يوليو، ليباع عيار 24 بسعر 57.90 دولار، و21 بـ50.66 دولار، و18 بـ43.43 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.801.15 دولار.

وشهدت أسعار الذهب وبالتحديد قبيل إغلاق التعاملات اليومية ليوم الجمعه الماضي، تذبذبًا واضحًا بين الصعود والهبوط؛ إذ ارتفعت في بداية التعاملات، ثم أغلق على تراجع.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن التراجع في أسعار المعدن النفيس يرجع إلى تحسن مؤشر الدولار الأمريكي، موضحا أن ارتفاعه كان مدعوما بارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وهو ما أعطاه قوة مقابل الذهب.

ونوه «نجيب» إلى أن علاقة الذهب بالدولار «عكسية»، فكلما ارتفع الأول تراجعت أسعار الذهب، مضيفا: «هناك ترقب ينتظره سوق الذهب عالميا، وهو صدور المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة».

وسجلت العقود الفورية لمعدن الذهب تراجعا بنسبة 0.22% لتباع الأوقية 1.802.74 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة لمعدن الذهب إلى مستويات 1.801.15 دولار للأوقية، وذلك بعد أن انخفضت بنسبة 0.14%.

من جهته، قال واصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن تراجع الذهب يعطي تفاؤلًا للمتعاملين المقبلين على الشراء، إلا أنه لم يكن حافزا لمزيد من الشراء، بدعوى أن التراجع طفيف، بقيمة جنيهين.

وأكد «واصف» أنه بالرغم من التذبذب في أسعار الذهب عالميا، إلا أنه سيظل الوسيلة الآمنة للاستثمار، يلجأ إليه المستثمرون كملاذ آمن، مع بيع السندات والأسهم، وعندما تستقر الأمور يبيعون الذهب، وتعود أسعاره إلى مسارها الطبيعي وارتفاعاتها الطبيعية، لافتا إلى أنه بزوال الأسباب المؤدية لطفرات سعرية تنتهي تلك الطفرات، وتعود الأسعار إلى مسارها المعهود.