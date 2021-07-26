الفضاء المصرية تفتتح الدورة التدريبية للدول المشاركة في «قمر التنمية الإفريقي»

استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أمس، رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين، وكذلك متدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقي، للدول الإفريقية الخمس «غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا» وعددًا من المتدربين من هذه الدول؛ لتلقي التدريب النظري والعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، على مدار أسبوعين متتاليين بمقر الوكالة.

وقال الرئيس التنفيذي للوكالة، خلال كلمته، إن الحدث هو البداية الحقيقة لمبادرة قمر التنمية الإفريقي الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام 2019.

من جانبه، أكد الدكتور صمويل دانكور رئيس جامعة كل الأمم في غانا، على إمكانية إظهار علمائنا ومهندسينا البارعين في مجال هندسة الاتصالات والتكنولوجيا، لإنشاء أقمار صناعية قادرة على خدمة المجتمع في كافة المجالات.

بدوره، أشار السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية المصرية إلى أهمية هذا البرنامج التوعوي والعلمي التدريبي لبناء القدرات وإتاحة الفرصة لتحقيق غاية نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء بنجاح.

وفي الختام سلم الدكتور القوصي، دروعًا تقديرية من الوكالة لرؤساء الوكالات وممثليها، تقديرًا وعرفانا من وكالة الفضاء المصرية للشراكة الإفريقية المقبلة.