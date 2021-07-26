حملات موسعة لإزالة الإشغالت بشوارع الجيزة

نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة لضبط الشارع وإزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام ومنع كافة المخالفات للمحال العامة والاسواق والمقاهي.

ووفقا لبيان عن المحافظة، اليوم، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة شن الحملات يومياً والاستجابه لشكاوى المواطنين الخاصة بوجود تعديات للمنشأت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إزالة المخالفة .

وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة جهود الحملة المكبرة التى تم تنفيذها بحى جنوب الجيزة والتى حققت الانضباط بشوارع جمال عبد الناصر والمدرسة ومنطقة القصبجى بالمنيب حيث تم رفع 360 حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية والمقاهى وإزالة الباعه الجائلين ومفترشي الطريق العام كما تم إزالة 33 تنده و12 حاله تعدى على الطريق العام واستاندات المعروضات المتعديى على الارصفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وكلف محافظ الجيزة رئيس حى جنوب بالمتابعة الدورية للمناطق التى تم رفع التعديات منها لضمان عدم تجدد المخالفات والتعامل الفورى مع اى تعدى جديد .

من جهة أخرى، أصدراللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرار رقم 1345 لسنة 2021، بشان تنظيم الأكشاك التجارية، نص على أن يعمل بالضوابط المرفقة بشأن تنظيم مشروع الأكشاك التجارية المعتمدة من المحافظة اعتباراً من صدور هذا القرار.

ونشر القرار فى الوقائع المصرية.