«الجيزة» تبدأ مشروعا لإنشاء أكشاك تجارية في أماكن إلقاء القمامة

بدأت محافظة الجيزة مشروعا طموحا لإنشاء «أكشاك تجارية» في الأماكن التي أوجدتها مشروعات التنمية والتطوير في نطاق المحافظة، مثل «أسفل الكباري»، فضلا عن إنشاء أكشاك في أماكن إلقاء المخلفات والقمامة في نطاق المحافظة، بما يُحافظ على الشكل الحضاري للمحافظة، ويمنع تراكمات القمامة بتلك المناطق.

وشكّل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجلس إدارة لـ«مشروع تسويق الأكشاك التجارية بالمحافظة»، برئاسته وبعضوية 13 فئة، بينها نواب المحافظ وسكرتير عام المحافظة وسكرتير مساعد المحافظة والمستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء كل فيما يخصه، ورؤساء الأجهزة، ومديري عدد من المديريات منها الإسكان والطرق.

إنشاء أكشاك أسفل الكباري وأماكن القمامة بالجيزة

واعتمد المحافظ ضوابط تنظيم العمل في المشروع، والذي عرفه خلالها، قائلا: «نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من خلق بعض المناطق الناتجة عن أعمال التطوير بشوارع وطرق المحافظة، وبعض المناطق الأخرى، والتي يمكن استغلالها لإضافة لمسة جمالية على هذه الشوارع، والطرق، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب المستثمرين لتعظيم موارد المحافظة، تصدر تلك الضوابط».

وأشار المحافظ، في الضوابط التي اعتمدها بخصوص المشروع، والتي نشرتها الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، إلى أنّ المشروع يهدف لـ«الاستفادة والاستغلال الأمثل للأماكن المتاحة، والتي تسمح بذلك خاصة الأماكن أسفل الكباري، أو التي يتم إلقاء المخلفات والقمامة بها بهدف تجميلها، والحفاظ عليها، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية لها، وكذا خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعظيم موارد المحافظة».

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وحسب الضوابط التي اعتمدها الوزير، يضع مجلس الإدارة السياسة العامة للمشروع، ويبت في طلبات إقامة الأكشاك التجارية، ومقابل الترخيص المقترح لإشغال مواقع الأكشاك، والذي يعرض عليه من رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة، والموافقة على إقامة تلك الأكشاك، وأشكالها المقترحة، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتيسير أعمال المشروع.

ومن المُقرر أن ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.