بعد دخولها موسوعة جينيس.. وزير البترول يكرم شركة بتروجت

كرّم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شركة بتروجت، الذراع التنفيذي لقطاع البترول؛ لحصولها على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، عن تنفيذها مستودع تخزين خام البترول بمنطقة رأس بدران، الذي سجل رقما قياسيا في مجاله، كالأضخم بسقف عائم على مستوى العالم، بسعة 175 ألف متر مكعب، تعادل نحو 1.1 مليون برميل زيت خام، فضلا عن تنفيذها المشروع بتقنيات وأساليب غير مسبوقة، تعد الأولى والأكبر من نوعها في تنفيذ أعمال مستودعات التخزين عالميا.

وأكد «الملا» أن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية يعكس قدرة شركات قطاع البترول، ومنها بتروجت على تنفيذ مشروعات ضخمة؛ وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، معربا عن تقديره للعاملين بالشركة على تقديمهم نموذجا متميزا للتفاني والإخلاص في العمل، والنجاح في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، خاصة أن المشروع قد نفذ في توقيت زمني قياسي، بالرغم من تحديات جائحة كورونا.

وأوضح وزير البترول أن هذا المشروع يأتي ضمن المشروع القومي لإنشاء مستودعات البترول الخام لعدد 29 مستودعا بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تتميز بسعات التخزين الكبيرة وسهولة التداول، وفقا لأحدث التقنيات التشغيلية، وذلك في إطار دعم البنية الأساسية، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وشدد المهندس طارق الملا، على أن ما تحقق يعد دافعا قويا لبذل المزيد من الجهود لتدعيم مكانة شركات المشروعات البترولية المصرية، لتكون واحدة من أهم الشركات العاملة إقليميا ودوليا في مجالها، خاصة أن تميز هذه الشركات هو أحد مقومات القوة والنجاح لصناعة البترول والغاز في مصر.

وأشار «الملا» إلى أن خبرات بتروجت وإمكانياتها في تصنيع المهمات والمكونات اللازمة للمشروعات محليا يؤهلها للتوسع في هذا المجال، خلال الفترة المقبلة، في ظل تدفق الاستثمارات العالمية بمنطقة شرق المتوسط.

من جانبه، أوضح المهندس وليد لطفي، رئيس بتروجت، أن الشركة نجحت في تنفيذ مستودع التخزين بارتفاع قدره حوالى 21.83 متر، والذي صنع بمراكز بتروجيت المتخصصة في التصنيع المحلي، كما يبلغ قطره 110 مترات، ويزن أكثر من 3300 طن.

وأشار «لطفي» إلى اتباع تقنية جديدة وغير مسبوقة في تنفيذ الأعمال الإنشائية، بدلا من التقنيات التقليدية، وذلك بنظام السقف العائم المزدوج والمتحرك، باستخدام 240 رافع هيدروليكي متصلين بنظام تحكم واحد، ما نتج عنه تحقيق وفرة كبيرة في تكلفة التنفيذ، واختصار المدة الزمنية من خلال هذا الأسلوب الذي خطط له ونفذ بنجاح، من خلال كوادر بتروجيت ومراكز تصنيعها.

ووجه رئيس الشركة الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على دعمه ومساندته لجهود بتروجت في تنفيذ المشروع، وثقته الكاملة في قدرتها على تنفيذ مشروعات التخزين الجديدة بأعلى كفاءة ومعدلات تنفيذ.

واستمع الوزير خلال اللقاء لشرح حول حجم الأعمال التي أنجزت لتنفيذ المستودع بهذه التقنية الجديدة من القيادات المسؤولة عن إدارة العمل بالمشروع، والتي ضمت المهندس محمد السيد، مساعد رئيس بتروجت للفرع الشرقي، والمهندس محسن قطب، مساعد رئيس بتروجت للشؤون الهندسية، والمهندس ياسر القاضي، مدير عام مساعد الفرع الشرقي، والمهندس عبدالحميد الصياد، مدير عام تنفيذي الشؤون الهندسية.

وحضر اللقاء الأستاذ أسامة مبارز، وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني، والمهندس محمد عبدالعزيز، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.