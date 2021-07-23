مصدر بـ«البترول»: رفعنا أسعار البنزين 25 قرشا فقط بدلا من 70

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن لجنة التسعير التلقائي للوقود قررت رفع أسعار البنزين فقط في الأسواق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر بنسبة 3%.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بآلية عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود كان من المفترض رفع الأسعار بنسبة 10% وليس 3% فقط.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة قررت رفع الأسعار 25 قرشا فقط بدلا من 70 قرشا، وذلك نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم كله، وكذلك عدم استقرار أسعار النفط العالمية والتي ارتفعت بشكل كبير ثم عادت في الانخفاض بشكل قليل، خاصة بعد معاودة انخفاض الطلب على النفط.

أسعار النفط العالمية ارتفعت 12%

وأضاف المصدر أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 12% خلال الثلاث أشهر الماضية مقارنه بالشهور الأولى من العام الحالي.

ولفت إلى أنه نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للنفط 12%، حيث ارتفع سعر برميل ليقترب سعره من الـ80 دولارا، حيث كان من المفترض زيادة أسعار البنزين المحلية بأكثر من القيمة التي حددتها اللجنة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين والسولار، صباح اليوم، رفع أسعار البنزين الجديدة بقيمة 25 قرشا للتر الواحد.

وتستمر أسعار البنزين الجديدة في التطبيق حتى أول أكتوبر المقبل، حيث يستمر العمل بها لمدة 3 أشهر، بعدما أقرت لجنة تسعير الوقود ثبات أسعار السولار في السوق المحلية، حيث جرى تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت أسعار المازوت المحلية عند 3900 للطن.

وقررت اللجنة بوضع أسعار البنزين الجديدة بزيادة بنسبة 3%، جاء بعد ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في العالم بشكل كبير خلال الـ3 أشهر الماضية، حيث بدأت أسعار النفط في التعافي بشكل ملحوظ منذ بدء العام.