أستاذ علم اجتماع: الضغوط المادية والخيانة أساس جرائم الأزواج

قالت دكتور سامية خضر، أستاذ وخبير علم الاجتماع بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن معدل الجرائم المنتشر بين الأزواج وبعضهم البعض في الفترة الأخيرة يرجع إلى التربية الخاطئة من قِبل الأهل للأطفال وجعلهم يتجهون نحو الاهتمام بالأمور المادية أكثر من الأمور الإنسانية.

الماديات والخيانة أساس معظم الجرائم

وأضافت "خضر"، أن تلك الطريقة من التربية هي خطيرة للغاية لأنها تغرس في الطفل أن الماديات أفضل وأهم من العلاقات الإنسانية وصلة القرابة، كما أن الضغوط المادية والخيانات الزوجية هما العنصران الرئيسيان في معظم الجرائم، حتى عند الزواج كثير من الحالات تفضل الاستدانة عن أنها تتزوج دون شراء ما فرضته العادات والتقاليد فيصبح لديهم كبت وضغوط نفسية وعصبية حتى لا يعايرهم الآخرون.

أهمية توفير البرامج التعليمية والتقويمية للأطفال

وأضافت "خضر"، أنه يجب توفير قنوات وبرامج تعليمية وتقويمية تحث الأطفال على أهمية العلاقات الإنسانية والاهتمام بالجانب الديني لجميع المذاهب بدلا من أن يتركهم الأهل في الشوراع، ما يؤدي لكسب معتقدات وتكوين شخصية قد تظل معه لنهاية المطاف ما يجعله شخص غير سوى في المستقبل و من اليسير له أن يرتكب جريمة لكون تلك العلاقة العنصر الأهم بها هو المادة.

الزواج رباط مقدس ومسؤولية كبيرة

وتختتم قائلة، إنه يجب توفير عدة برامج للأسرة، وللشباب المقبلين على الزواج لتوعيتهم جيدا بمصطلح الزواج وبناء الأسرة وأن ذلك المصطلح ليس فقط من أجل الزواج نفسه أو امتلاك منزل بل هو مسؤولية كبيرة للغاية ورباط مقدس بين شخصين لا يكون الأساس به، هو إنجاب الأطفال فقط بل الإخلاص والحب واللين، والمشكلة في الزواج هذه الآونة أنه قائم على الأخذ فقط وليس العطاء، وفقا لتعبير خضر.

قتل زوجته أمام أطفاله

شهدت مصر الفترة الأخيرة عدة جرائم بشعة هزت الرأي العام، ونالت استياء وحزن بالغ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جريمة قتل بمدينة شاوة الكائنة بمحافظة الدقهلية بطلها «محمود» 29 سنة طبيب أسنان زوجته الطبيبة «ياسمين» والتي تبلغ من العمر 26 عاما، بطعنها 11 طعنة نافذة في مناطق متفرقة من جسدها أمام أطفالها الثلاثة، وترك زوجته غارقة في دمائها وفر هاربا وسط صراخ أطفاله ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه.

قتل زوجته بـ 25 طعنة لرفعها دعوى خلع

أقدم شخص في عيد الأضحى المبارك على قتل زوجته بعد زواج دام 14 سنة بينهما، وذلك لقرارها برفع دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة بمحافظة بني سويف، وإقدامه على الانتحار بقطع شرايين يده بعدما سدد 25 طعنة في صدر وبطن زوجته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتقديمه أمام تحقيقات النيابة العامة.

أنهت حياة زوجها بطعنة نافذة في القلب

قتلت سيدة زوجها بمدينة طوخ التابعة لمحافظة الدقهلية، حال نشوب مشادة كلامية على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة، حيث تعدى المجني عليه على زوجته في بادئ الأمر أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما، فأمسكت الزوجة سكينًا وطعنت الزوج في صدره، ليسقط على الفور جثة هامدة.