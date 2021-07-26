جرائم الأزواج والزوجات.. 7 قتلى خلال أسبوع بالمحافظات

تعددت الأسباب والجريمة واحدة، شعار رفعته حوادث قتل الأزواج خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد 9 حوادث جملة واحدة، كان أطرافها أزواج وزوجات تخلصوا من بعضهم البعض بسبب الخلافات المالية وطلب الطلاق والخلافات الأسرية، وأسباب أخرى بعضها أسباب واهية، لتكون المحصلة وجود قتلى وسجناء وأرامل وأطفال أيتام في مشاهد غاب فيها العقل والضمير والرحمة والإنسانية وحضر فيها الشيطان.

«الوطن»، تستعرض الجرائم الـ 9 التي شهدها اسبوع اجازة عيد الاضحي وكان القتل بين الازواج السمة السائدة فيه أرتباطا بالاضاحي وإراقة الدماء

قصة حب انتهت بجريمة.. ريهام سعيد طعنت زوجها بالسكين بطوخ

البداية كانت في قرية طنط الجزيرة مركز طوخ التي شهدت الجريمة الاكثر تداولا علي مواقع التواصل الإجتماعي ومصادر الأخبار حيث قتلت ريهام سعيد ربة منزل زوجها يوم الأحد الماضي قبيل عيد الأضحي، بعد أن طعنته بالسكين في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية ومطالبها المادية المتكررة ومصروفات العيد وفق روايات الاهالي وأقارب الزوج والزوجة وماسطرته أوراق التحقيقات التي انتهت ببيان النيابة العامه الذي كشف بعض تفاصيل الجريمة وأعلن حبس المتهمة 4 أيام مددها قاضي المعارضات إلي 15 يوما، كاشفا أن الواقعة تمثلت في مشادة تطورت لمشاجرة انتهت للضرب المتبادل بين الطرفين فأمسكت المتهمة السكين وقامت بطعن المجني عليه في الجهة اليسرى من الصدر ما أدآ لوفاته خلال محاولة إسعافه.

تلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا بمصرع المحاسب محمد أحمد عبدالحفيظ، على يد زوجته بسلاح أبيض «سكين»، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما في مسكن الزوجية بعزبة الحجر قرية طنط الجزيرة مركز طوخ.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين ريهام سعيد 25 سنة ربة منزل، وزوجها محمد عبدالحفيط 28 سنة، محاسب، على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا وحاول خنقها وعلى الفور توجهت الزوجة للمطبخ واستلت سكينا وطعنته فى صدره فسقط على الفور جثة هامدة.

طبيبة الدقهلية قتلها زوجها بـ 11 طعنة قاتلة

وفي الدقهلية تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الأوتوبيس القديم في المنصورة، جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

وانتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان نتيجة تلقيها 11 طعنة، على يد زوجها، يُدعى محمود مجدي عبد الهادي، 29 سنة، طبيب أسنان وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، ونشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بإمساك سكين وطعنها طعنات نافذة، وسمع أفراد عائلته صوت مشاجرة، حيث يقطنان بنفس المنزل وعندما صعدوا إلى شقته ووجودها غارقة في دمائها.

وتحرر عن ذلك المحضر 4796 لسنة 2021، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب والذي تم رصد مكان اختبائه بمدينة الإسكندرية وتم ضبطه وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات

قاتل زوجته في بني سويف تخلص منها بسبب قضية خلع

في بني سويف تلقي اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، بإقدام زوج يدعى «محمود محمد سليمان» بقتل زوجته بطعنها عدة طعنات بآلة حادة «سكين» ووفاتها في الحال، ثم إقدامه على الانتحار بقطع شرايين يده

واعترف الزوج أمام نيابة إهناسيا «منذ فترة نشبت بيننا عدة خلافات عادية زي أي خلافات في البيوت، إلا أن الأمر تطور وغادرت منزل الزوجية لقرابة شهرين وحاولت مصالحتها كثيرا، إلا أنها رفضت بل رفضت مؤخرا الرد على اتصالاتي لها».

وتابع «ليلة عيد الأضحى، اشتريت السكين من أحد الباعة الجائلين قبل التوجه إلى محل ملابس تعمل به، إلا أنها رفضت رفضا قاطعا بل أبلغتني أنها سترفع قضية خُلع علي أو رفعت، ولا تريد رؤيتي، فما كان مني إلا أن أخرجت السكين من طيات ملابسي، وبدأت في تسديد الطعنات لها طعنة وراء طعنة ولا أتذكر عددها لأنها كثيرة، ولم أتركها إلا بعد أن فارقت الحياة وبعدها قطعت شريان يدي».

وكان المستشار طارق جلال المحام العام الأول لنيابات بنى سويف، قرر تجديد حبس المتهم بقتل زوجته 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث قدمت مباحث إهناسيا برئاسة المقدم أحمد بهجت رئيس مباحث إهناسيا «فيديو» من كاميرات المراقبة ترصد الواقعة، التى قام المتهم بها ضد زوجته شادية محمد 35 عاما

زوج الغربية هشم رأس زوجته وذبحها أمام أطفالهما

وفي الغربية شهدت مدينة زفتي جريمة قتل بشعة حيث أقدم زوج على التربص بزوجته وتهشيم رأسها بواسطة «شومة»، بسبب خلافات بعد 10 سنوات زواج مما دفعه إلى استخدام آداة حادة «سكين» وذبحها من رقبتها حتى فارقت الحياة أمام أعين أطفالهم

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مقتل سيدة تدعى «م. ت» 32 سنة على يد زوجها «د. ن. و» 36 سنة، بدائرة المركز في ظروف غامضة.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، تحت إشراف العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، إلى محل البلاغ، وعثروا على الزوجة غارقة في دمائها داخل منزل الزوجية

وكشف التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمود العرنوسي مفتش مباحث مركز زفتى، أن وراء الواقعة زوج المجني عليها، حيث تبين من التحريات، نشوب مشادة كلامية بين الزوجين، بسبب خلافات أسرية بينهما، تطورت إلى قتل الزوج لزوجته

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب

عامل يقتل زوجته طعنا بسكين المطبخ في أسيوط

لقيت سيدة مصرعها طعنا بسكين المطبخ علي يد زوجها، بسبب خلافات أسرية بينهما بمنطقة السلخانة بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا، اليوم، من مأمور مركز القوصية، بمقتل سيدة تدعى «ن.م.ك»، 30 عامًا، ربة منزل، طعنا بسكين علي يد زوجها، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما بمنطقة السلخانة بمركز القوصية.

وتبين بحسب تحريات المباحث، أن السيدة، كانت دائمة الخلاف مع زوجها، والليلة الماضية تجددت الخلافات بينهما، ما دفع زوجها لاستخدام سكين المطبخ وطعنها وقتلها، وجاري القبض على المتهم.

وفرضت الأجهزة الامنية، كردونا أمنيا في محيط الجريمة، وفي انتظار النيابة العامة لمعاينة الجثة وبرفقتها مفتش الصحة بمركز القوصية، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق

بسبب مصروف البيت ذبح زوجته فى المحلة

أقدم زوج على قتل زوجته ربة منزل بعد طعنها بسلاح أبيض فى الرقبة بـ منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب خلافات زوجية ومصاريف البيت.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم ثان المحلة بورود باستقبال مستشفى طنطا الجامعى س. ص، 32 سنة ومقيمة بمنطقة الجمهورية مصابة بجرح قطعى فى الرقبة ذبح، وحالتها خطيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية داخل الشقة أدت إلى قيام المتهم بإخراج مطواة من طيات ملابسه كانت بحوزته وطعنها فى رقبتها.

وقام المتهم بنقلها للمستشفى وفر هاربا وتم القبض علي المتهم وتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق

زوج الجيزة قتل زوجته مريضة السرطان

وفي الجيزة أنهى زوج حياة زوجته ضربا في منطقة الطالبية بالجيزة، أن وفاة المجنى عليها نتيجة ضربات على الرأس وفى مختلف أماكن متفرقة من الجسم ما أسفر عن نزيف وصدمة نزفية حادة غير مرتجعة أدت لحدوث تأثير مباشر على المراكز الحيوية بالمخ وعدم قدرتها على أداء وظائفها ما تسبب فى وفاتها

البداية عندما تلقي قسم الطالبية بلاغا من شقيقين من المنوفية، بتلقيهما اتصالا هاتفيا من زوج شقيقتهما سائق "توك توك" بوفاة شقيقتهما، وعند حضورهما فوجئا أنه دفنها بشكل رسمي، الأمر الذي أثار شكهما، واتهما الزوج بأنه وراء موت شقيقتهما وأثبتت التحريات أن الزوجين لديهما 8 أولاد ويوجد خلافات زوجية بينهما، وأن الزوج معتاد على التعدي عليها بالضرب ما تسبب في حالة إعياء ووفاتها

وبالمعاينة تبين أن الوفاة نتيجة نزيف داخلى، وليس بسبب مضاعفات مرض السرطان، وبمواجهة «س.م»، زوج المتهمة، أقر بجريمته وقيامه بالاعتداء على زوجتها وضربها حتى فارق الحياة، موضحا أنه لم يكن يقصد قتلها، بل كان يحاول تأديبها لخلافات زوجية بينهما ومشاجرة بعد العودة من العيادة، كما أن علاجها من السرطان أثر على نفسيتها وجعلها فى حالة نفسية حادة ومتعصبة طيلة الوقت وتتشاجر معه لأى سبب تافه، مشيرا إلى أنه لم يقصر فى علاجها.

وكشف المتهم عن أنه حينما اكتشف وفاتها استخرج لها تصريح دفن مزور ودفنها، دون علم أسرتها، لكن شقيقها الذي كان يعلم بحالتها أبلغ بعد دفن الجثمان بوجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة.

وبعد إذن النيابة تم استخراج الجثمان بعد دفنه بـ3 أيام وتشريحه وتبين وجود شبهة جنائية في وفاة المجني عليها، وبمناقشة الزوج انهار ثم اعتراف بتفاصيل الجريمة.