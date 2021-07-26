«الحج والعمرة»: مواطنو 7 دول ممنوعون من دخول السعودية

قال المهندس هشام سعيد، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، إن نجاح موسم الحج سببه توفيق الله عز وجل والخطط والآليات والتزام الحجاج سواء كانوا من مواطني المملكة أو المقيمين، حيث استهدفت المملكة الحفاظ على صحة الحجاج وأداء مناسك الحج بـ60 ألف شخص دون أي حوادث أو أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «العالم بدأ يتخذ خطوات في اتجاه التعافي والعودة للحياة الطبيعية، وبالأمس أعلنا عودة موسم العمرة للمواطنين والمقيمين أن عودة المعتمرين وضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة ستكون في بداية 1 محرم الموافق 9 أغسطس».

وحول ما إذا كانت المملكة تمنع مواطني بعض الدول من أداء الحج والعمرة، أضاف: «لا نمنع أي مسلم، لكن لظروف الجائحة فإننا نستهدف الحفاظ على الصحة العامة، وبالتالي فإن هناك بعض الدول التي يكون الدخول منها بشكل مباشر ممنوع، لكن يمكن لمواطنيها دخول السعودية عن طريق الدولة، وهناك 7 دول يمنع دخول مواطنيها إلى المملكة بشكل مباشر، بعدما كان عددها 20 دولة».

وتابع المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة: «بدأنا عملات إثبات تأشيرات العمرة منذ الأمس، ودخول المملكة لأداء العمرة سيبدأ في 9 أغسطس، لكن يجب الحفاظ على صحة الإنسان ونحرص على عدم إصابة ضيوف الرحمن من أي إصابة، لأننا عالم واحد والسلامة العامة للمملكة العربية السعودية تكون خارجها، وأقل عمر يجب أن يكون 18 سنة».

وأشار إلى أن المعتمرين يجب أن يحصلوا على لقاحات كورونا حتى تتوفر لأجسامهم أجسام مضادة تكافح فيروس كورونا، موضحًا أن الوزارة لا تحدد أنواع اللقاحات، لكن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي من تعتمد أنواع اللقاحات: «حتى الآن، اعتمدت المملكة لقاحات فايزر وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون، وليس ذلك نهاية الطريق، حيث تتابع الهيئة الدراسات العالمية كل يوم، لكي نتوسع في أنواع اللقاحات».