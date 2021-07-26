عاجل.. «التعليم»: ناشر أسئلة امتحان الإنجليزي على صفحات الغش من قنا

أكدت الغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالب «م.خ.م» بمحافظة قنا، لقيامه بنشر بعض أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2021، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأضافت الغرفة المركزية بوزارة التعليم، أنه تم ضبط أداة الغش الذي قام بتصوير أسئلة الامتحان من خلالها، وتحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلاب الغشاشين.

وأوضح المسؤولون عن متابعة امتحانات الثانوية العامة 2021 بالغرفة، أنه سيطبق عليه عقوبات صارمة، وكذلك الملاحظين الموجودين باللجنة، طبقًا لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمانه من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين باللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

وأكدت غرفة عمليات التعليم أنه تم الاطمئنان قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ونفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدة أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل بدء الامتحان من صور لامتحان اليوم لمادة (اللغة الأجنبية الأولى) للشعبة العلمية، ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.