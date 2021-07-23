غداً.. استئناف امتحانات الثانوية العامة 2021 بمادة الفيزياء للعلمي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استئناف امتحانات الثانوية العامة 2021، صباح غد السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وإلزام الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه، مشيراً إلى أن عمليات تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة مستمرة.

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات حتى الآن، منوهاً إلى أنه تم تحويل 157 حالة غش إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصي العقوبات على الطلاب الغشاشين، موضحاً أن تصحيح أوراق إجابات الامتحانات يتم إلكترونياً دون تدخل العنصري البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، وجميعها في مستوى واحد سواء في سهولة بعض الأسئلة أو صعوبة البعض الآخر، ولا يمكن تمييز شعبة على الآخرى، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تقوم بمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

وأشار «شوقي»، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهى يوم 2 أغسطس المقبل، كما أن جميع الطلاب الذين أجلت لهم الامتحانات بسبب إصابتهم بكورونا سيتم عقد الامتحانات لهم في الدور الثاني بكامل الدرجات، موضحاً أن أى طالب يقوم بتسريب جزء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.