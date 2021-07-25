تعرف على موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنّ طلاب الشعبة العلمية ينتهون من أداء الامتحانات يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس المقبل، بمادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة، ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، لطلاب علمي علوم، بينما ينتهي امتحان الشعبة الأدبية يوم الخميس الموافق 29 يوليو الحالي، بمادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث تعقد الامتحانات ورقيا بنظام البابل شيت.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين تنتهي الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، بامتحان مادة الفلسفة والمنطق، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 5 أغسطس بمادة الكيمياء والفيزياء لعلمي علوم ورياضة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، موضحة أنّ الامتحانات تعقد وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كوورنا المستجد (كوفيد - 19).

انتهاء امتحانات الثانوية العامة بمادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

وتابعت الوزارة، أنّ امتحانات الثانوية العامة المتبقية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، هي امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وامتحان الرياضيات التطبيقية في فرع الديناميكا، ومادة الأحياء وامتحان الرياضية التطبيقية في الاستاتيكا، وامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، وامتحان الرياضة البحتة فرع التفاضل والتكامل، ومواد علم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين، هي امتحان التاريخ ورقة أولى وورقة ثانية، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وورقة ثانية، وامتحان الفلسفة والمنطق، ولطلاب مدارس المتفوقين اختبار مقاييس المفاهيم في الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضة البحتية واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات للشعبة العلمية في الأحياء والجيولوجيا واختبار الكيمياء والفيزياء لعلمي علوم ورياضة.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة في جميع اللجان الامتحانية.