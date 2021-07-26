شروط الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بالأوقاف.. «44 ألف جنيه في 5 سنوات»

يبحث الكثيرون عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، وكذلك المعهد الفني للتمريض التابع لوزارة الأوقاف، وحددت وزارة الأوقاف، الأوراق والشروط والمصاريف المطلوبة للإلتحاق بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2020 / 2021م لغة إنجليزية (من محافظات القاهرة الكبرى)، ترصدها الوطن في النقاط التالية.

المصروفات الدراسية للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

الصف الأول الثانوي : 8000 جنيه.

- الصف الثاني الثانوي : 8000 جنيه.

- الصف الثالث الثانوي : 8000 جنيه.

- الصف الرابع الثانوي (الفرقة الأولى) : 10000 جنيه.

- الصف الخامس الثانوي (الفرقة الثانية) : 10000 جنيه.

يتم دفعها على قسطين، الدفعة الأولى تستحق بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة ، وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام ، والدفعة الثانية مع بداية التيرم الثاني بأسبوع على الأكثر (بخلاف الكتب والزي) ، كما يتم تدريبهن على أيدي أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز .

شروط القبول بالمعهد الأوقاف للتمريض

1. القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل ، واجتيازهن الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية .

2. أن لا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد على 18 عاما في 1 / 10 /2021 م .

3. أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسي 2020-2021م .

4. ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية : (الاختبارات الشخصية – الكشف الطبي- كشف الهيئة).

5. اجتياز اختبار الإملاء "اختبار اللغة العربية على أن يكون الحد الأدنى المقبول ( 7 ) درجات من ( 10 ) درجات ، اختبار اللغة الإنجليزية على أن يكون الحد الأدنى المقبول ( 7 ) درجات من ( 10 ) درجات ، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي ، اختبار القدرات العامة".

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد الأوقاف للتمريض

1. طلب الالتحاق .

2. قيمة كراسة القبول بمبلغ 1000 جنيه شاملة جميع الكشوفات والإشاعات والتحاليل المطلوبة ، وغير قابلة للرد في حالة عدم القبول.

3. فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض .

4. صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة.

بيان نجاح للصف السادس الابتدائي.

5. صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

6. شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة.

7. عدد 8 صور حديثة 4 × 6 .

8. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

9. إيصال كهرباء حديث .

على أن تقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد .بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادي مصر للبترول في حدائق القبة بدءًا من 26/ 7 / 2021م حتى 12/ 8 / 2021م.