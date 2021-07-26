تحرير 27 محضرا لعدم ارتداء الكمامات ومصادرة 13 شيشة بالبحيرة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من الإلتزام بجميع القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حملات مكثفة استهدفت المحال التجارية ومواقف السيارات والأسواق المختلفة بالمحافظة، للوقوف على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عن تحرير 10 محاضر عدم إرتداء كمامة، وعدد 4 محاضر غلق محلات ومقاهي بدمنهور.

وفي مركز ومدينة كوم حمادة، شنت الوحدة المحلية هناك حملة موسعة للمرور على المقاهي والكافتيريات المخالفة، تم خلالها تحرير 5 غرامات فورية لعدم ارتداء كمامات، ومصادرة عدد 3 شيشة، كما تم تحرير 12 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات بمركز ومدينة وادي النطرون، وبالمرور على الكافتيريات والمقاهي بمركز ومدينة رشيد، تم مصادرة عدد 10 شيشة من مقاهي مخالفة.

وفي إطار آخر، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.