توزيع 920 بطة على 46 أسرة منتجة بقرى البحيرة.. صور

وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، دفعة جديدة من البط المدعم، اليوم الإثنين،على عدد 46 من المستفيدين والمتقدمين للمشروع بقرية «إفلاقة»، بدمنهور بإجمالى 920 بطة، ويهدف المشروع إلى رفع المستوى الاقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى، من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسرة المحتاجة، والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية، التي لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى إستفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل.

وأشار إلى أن الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية، وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة، من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم جميع الأسر والمساهمة في إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، لخدمة أبناء القرى وتقديم جميع أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاً، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها.

ولفت إلى أن مشروع توزيع وتربية البط تدعمه المحافظة بقيمة 5 ملايين جنيه للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق، وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الانتظار.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من 4 مراحل بالمشروع استفاد منهم 1851 مواطن حتى الآن، بإجمالي 37 ألف و 20 طائر بإجمالي 3 مليون و 832 ألف جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة، أن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق.