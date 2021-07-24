«التضامن»: توزيع 7 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، توزيع 7 أطنان لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 3 مراكز وهم: «المطرية والمنزلة وبلقاس» خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبناء على توجيهات الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وتستهدف التضامن المناطق الأشد احتياجا بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع الجمعيات المركزية «مصر الخير - والأورمان- بنك الطعام»، وذلك بعد حصر الأسر المستحقة والتي بلغ عددها ما يقارب 6000 أسرة وتم التوزيع على الأسر في محل إقامتهم من خلال الجمعيات القاعدية.

توزيع لحوم الأضاحي في مركز بلقاس

وبحسب بيان مديرية التضامن الاجتماعي، فقد تم التوزيع في مركز بلقاس وجرى استهداف منطقة «حفير شهاب الدين» من خلال جمعيات الفرقان الخيرية التي قامت بتوزيع ما يقرب من 2 طن لحوم وجمعية تنمية المجتمع المحلي بجاليا 600 كيلو جرام تقريبا، وفي منطقة مجلس قروي الجزاير والستاموني جمعية الرحمة الخيرية بإصلاح الغيط الكبير 650 كيلو، وجمعية تنمية المجتمع بالجزاير 120 كليو، ومجلس قروي بسنديله جمعية شباب دملاش الخيرية طن من اللحوم، وتم متابعة عملية الذبح والتوزيع تحت إشراف فيفي صلاح وزه مدير الإدارة الاجتماعية ببلقاس.

توزيع لحوم الأضاحي في مركز المنزلة

وفي مركز المنزلة، تم استهداف مدينة المنزلة من خلال جمعيات بحر 420 كيلو وجمعية الأمل الخيرية 300 كليو جمعية شباب النهضة 700 كليو وتم متابعة عملية الذبح والتوزيع من قبل مدير الإدارة الاجتماعية حنان العلمى.

توزيع لحوم الأضاحي في مركز المطرية

وفي مركز المطرية تم استهداف مدينة المطرية من خلال جمعية محبي الأزهر بعدد 543 كيلو لحم صافي واستهداف منطقة العصافرة من خلال جمعية مساعدة بعدد 520 كيلو، وتمت عملية الذبح والتوزيع تحت إشراف مدير الإدارة الاجتماعية السيد أبو الورد