بسبب 200 جنيه .. مقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي شاب، 20 عامًا، مصرعه في مشاجرة مع 7 أشخاص بمنطقة شارع مهني السوق بشبرا الخيمة، اليوم، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه والمتهمين، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بنشوب مشاجرة بشارع مهني السوق بشبرا الخيمة، بالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو «محمود.م»، 20 عاما، على يد المتهم «أحمد.م»، 21 عاما، يعاونه 6 أشخاص أخرين وذلك بسبب خلافات مالية.

ودلت تحريات المباحث، أن الواقعة بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم، وكان الخلاف على 200 جنيه، متبقية من ديون متراكمة على والد المجني عليه، وحدثت بينهما مشادة كلامية، وخلالها تعدى المتهم على الضحية واستولى على هاتفه كمقابل لتسديد المبلغ المتبقي من الديون، فأقدم المجني عليه على طعن المتهم، وجرى حبس المجني عليه 3 سنوات وعقب قضاء المدة، وخروجه تربص المتهم للمجنى عليه لينتقم منه بسبب خلافتهما السابقة.

وأكد عدد من شهود عيان أن المجني عليه، كان جالسا في الشارع، برفقة أصدقاء المتهم لنصب كمين للمجني عليه، بعد ذلك نشبت مشاجرة انتهت بسقوط المجني عليه على الأرض غارق في دماءه، وبجسده عدة طعنات.

وأضاف شهود العيان، أن المتهم توعد بقتله بعد خروجه من السجن، حيث أن المجني عليه عندما ارتكب خطأ تم حبسه وقضي فترة العقوبة، لكن المتهم لم يعترف بهذا وخطط وقام بقتل الضحية في وسط الشارع .