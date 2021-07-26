توزيع لحوم بلدية على الأولى بالرعاية في 60 قرية بالمنيا

وزع مكتب مشروعات الأورمان بالمنيا، لحوما بلدية تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داخل 60 قرية شملت معظم مراكز المحافظة.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة، وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة ب 60 قرية هي: «برمشا وبان العلم ونزله رمضان والعزبه البيضا وصفانيه وعطف حيدر وعزبه الفلاح وكفر عبدالخالق والمسيد وزاويه برمشا بمركز العدوة».

وشمل التوزيع قرى «كفر الصالحين وأبا البلد واشنين وميانة وبلهاسا بمركز مغاغه، وقرى الناصرية والجرنوس والبهنسا وأشروبه وصفط أبو جرج وكوم العرب بمركز بني مزار»، وقرى «أبو حسيبه وجواده ومطاى البلد والغز وكوم التبن وإتلات وأدقاق المسك وعباس رحمى ومرزوق بمركز مطاى، وقرى زعفرانة ومنسافيس وكوم الزهير والفقاعى وجورجى بمركز أبوقرقاص».

كما شملت عملية التوزيع قرى «المحرص وتنده وكوم المحرص والشيخ شبيكه وأم قمص وجلال الغربيه بمركز ملوى، وقرى أباظه وأبو خلقه وبنى حرام ونزله سعيد وتانوف بمركز ديرمواس»، إلى جانب قرى «السوبى وساقية داقوف وداقوف والروبى وطرفا وشوشه والمقارين وكوم اللوفى والفاروقية وأطسا المحطه وصفط اللبن بمركز سمالوط».

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية قامت صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس الماشية المستوردة خارج البلاد ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية.