افتتاح أول مدرسة لتعليم الطقوس والألحان الكنسية بـ«كاثوليك المنيا»

افتتح الأنبا باسيليوس، مطران الكاثوليك بالمنيا، مدرسة شمامسة الإيبارشية لتعليم الطقوس والألحان الكنسية القبطية الكاثوليكية.

بدأ الافتتاح بالقداس الإلهي، ثم أعقبه ترحيب وتشجيع من الأنبا باسيليوس لكل الحضور، وكان من بينهم الأب عمانوئيل عبد الله وكيل المطرانية.

ويأتي افتتاح هذه المدرسة لاهتمام الأنبا باسيليوس، بوضع رؤية موحدة على مستوى الإيبارشية لتعليم أبنائها الألحان الخاصة بالقداس الإلهي، والمناسبات الاحتفالية المختلفة.

وتفقد الأنبا باسيليوس بيت الخدمات بمركز سمالوط، لمتابعة آخر تطورات أعمال التشطيبات والتجهيزات، وإضافة حمام السباحة له وتجهيز الملاعب لخدمة المؤتمرات والندوات والرحلات، وتأتي هذه الزيارات التفقدية في إطار اهتمام ومتابعة كل البيوت الخدمية بالإيبارشية.

وكانت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقرية الحواصلية، نظمت مؤتمرًا في صيف 2021، لمرحلة الحضانة بعنوان «التطويبات رسالة فرح»، وتناول المؤتمر موضوعات حول التطويبات.

وبدأ المؤتمر بالقداس الإلهي والإفطار ثم الموضوعات وفترات السلوكيات والألعاب والترفية وإشغال للأطفال بالأساليب الفنية، مثل الرسم والتمثيل والترانيم، واختتم المؤتمر برحلة ترفيهية للأطفال.

وعقد الأنبا باسيليوس في وقت سابق، لقاءًا مع شباب الإيبارشية في مهرجان الشباب الإيبارشي، وتم توزيع الكؤوس والميداليات للدورات الرياضية.

وفي نهاية المهرجان، قدم الأب شنودة يواقيم مسؤول لجنة الشباب الشكر للأنبا باسيليوس، ولفريق الكاروز وكل الآباء الكهنة الذين شاركوا بالحضور وشباب وشابات الإيبارشية ولكل من شارك في إعداد وتجهيز المهرجان.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء هو الأول للأنبا باسيليوس مع أبنائه شباب وشابات الإيبارشية في إطار اهتمامه وتشجيعه للشباب.