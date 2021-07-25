محافظ المنيا يتابع رفع تراكمات القمامة وانتظام العمل بمواقف السيارات

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، مواقف السيارات لمراكز جنوب وكذلك المحافظات بحي غرب المدينة، للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك عقب تطبيق قرار تحريك أسعار بعض المواد البترولية.

وشدد المحافظ، على السائقين على الالتزام بالتعريفة القديمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما حرص على الحديث مع المواطنين للتأكد من عدم زيادة التعريفة، كما استوقف المحافظ إحدى سيارات الأجرة أثناء جولته بشارع سكة تله بحى غرب مدينة المنيا للتأكد من عدم وجود اى زيادة في التعريفة.

كلف المحافظ إدارة المواقف ومباحث المرور بالإبلاغ الفوري عن أي مركبة تخالف التعريفة الموجودة، بالإضافة لمتابعة خطوط سير السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة، للتصدي لأي أشكال للخروج على القانون.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001 )، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وتابع محافظ المنيا أعمال الإزالة الفورية لتراكمات القمامة من أمام مدرسة المنيا الثانوية الزراعية بطريق مصر أسوان الزراعي بمدينة المنيا، وذلك عقب ورود شكاوى تفيد بوجود القمامة أمام المدرسة.

أكد «القاضي»، على ضرورة الاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتنفيذ أعمال تبليط الرصيف أمام مدرسة الزراعة، وعمل سور حديدي على المساحة الخالية، والتنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة أمام المدرسة، والالتزام بإلقائها داخل الصناديق المخصصة للقمامة.

كما شدد المحافظ، على رئيس مدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدينة والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك.