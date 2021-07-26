العوضي بعد تحسن صحة ياسمين عبد العزيز: على قدر أهل العزم تأتي الشدائد

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة إلى جمهوره بعد استقرار الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب «العوضي» عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، «على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي الشدائدُ.. وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ .. وتعظمُ في عينِ الصغيرِ صِغارُها... وتصغرُ في عين العظيمِ العظائمُ».

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

كشف وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن آخر تطورات الحالة الصحية لها، فذكر أن الفنانة حالتها مستقرة، والأطباء أكدوا أنها ستغادر المستشفى إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام، موضحًا أن حالتها أفضل ولكنها مازالت مريضة، وتحتاج لدعاء محبيها، نافيًا ما تردد عن دخولها في غيبوبة.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن شقيقته أجرت عمليتين جراحيتين، وأن الأمر مؤلم بعض الشيء، موضحًا أنه لا يستطيع أن يتحدث حول هل هناك خطأ طبي أم لا، «مقدرش أقول، واللي يهمني أنها تطلع من المستشفى»، موضحًا أن الزيارة عن شقيقته ممنوعة، لكنه يزورها باستمرار ويتناوب في المكوث معها.

وأردف أن الزيارة ممنوعة عليها نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها حاليًا، لكنها في تحسن أفضل، كما أن الحديث عن خطأ طبي تعرضت له شقيقته وكان سببًا في الأزمة الصحية التي تمر بها هو أمر سابق لأوانه، مطالبًا الجمهور بالدعاء لشقيقته للتعافي من تلك الأزمة، «الحمد لله بدعاء الناس واهتمام الأطباء تتحسن».

وعن خلافاته مع شقيقته، رد: «إحنا إخوات، ومفيش بينا أي خلافات، الموضوع كبر زيادة عن اللزوم، الخلافات راحت لحالها، وده وقت لازم أقف فيه جنب أختي ياسمين قوية وقادرة على تجاوز أزمتها الصحية والعودة بسلام لحياتها وعملها وجمهورها»