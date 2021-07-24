أمين عام نقابة الأطباء عن حالة ياسمين عبد العزيز: وصلت إلى بر الأمان

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، أنه يجب أن يوجه الشكر والتحية إلى الفريق المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد التزامه الصمت التام خلال الفترة الأخيرة، حتى نجح في الوصول بالفنانة إلى بر الأمان، بعد بذل أقصى جهد معها، كاشفا في الوقت ذاته أن هناك بالفعل شكوى قدمت من أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء بحق الطبيب الذي أفشى بعض المعلومات عن الحالة الصحية للفنانة.

وقال «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، إنه ليس هناك طبيب يبدأ علاج مريضه أو ينفذ إجراءً جراحيا، بدون أن يقول يارب ويتمنى السلامة لهذا المريض.

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي سؤالا إلى أمين عام نقابة الأطباء، حول من يُحاسب الطبيب إذا حدث خطأ منه خلال إحدى العمليات، كما أشيع وادعى البعض في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه في حالة وقوع مثل هذه الأخطاء فالمسؤول عن معاقبة الطبيب صاحب الخطأ، 3 جهات، أولها النيابة العامة التي تحقق في الواقعة ومن الممكن أن يُعاقب الطبيب بالحبس أو الغرامة وفقا لقانون العقوبات.

وأشار إلى أن الجهة الثانية هي النيابة الإدارية، حيث تختص بالتدخل في مثل هذه الوقائع أيضا، وذلك إذا كان الطبيب الذي ارتكب الخطأ يعمل بأحد المستشفيات الجامعية أو الوزارات وخلافه، موضحا أن الجهة الثالثة هي النقابة العامة الأطباء.

وأردف أن الجزئية الأهم في تلك النقطة، تتمثل في الجهة التي تحدد بأن هناك خطأ طبي وقع أو حدث، منبها أن الأمر لا يجوز أن يتم تحديده من قبل وسائل الإعلام والصحف، التي تتسابق على نشر الأخبار لتحقق السبق الصحفي، دون التأكد من صحة المعلومات.