شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية: «أحسن من امبارح»

طمأن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على الحالة الصحية لها وآخر تطوراتها، حيث كتب: «الحمد لله أحسن كتير من امبارح».

وأجرت ياسمين عبد العزيز، عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أنه أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، واستلزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

ونقلت ياسمين عبد العزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم فى الدم، وهو ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وكتب زوجها، الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية أنها تهون عليها».

وطالب عدد كبير من نجوم الوسط الفني، في يوم عرفة، جمهورهم عبر السوشيال ميديا بالدعاء لصديقتهم ياسمين عبدالعزيز، أبرزهم المطربة شيرين عبدالوهاب، رامي صبري، سوسن بدر والفنان صلاح عبدالله، الذي تربطه علاقة صداقة قوية بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تعاونهما معًا في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم «الدادة دودي»، وفيلم «الثلاثة يشتغلونها».