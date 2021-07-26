«شركات السياحة»: 30% ارتفاعا في أسعار العمرة و«الاقتصادي» بـ20 ألف جنيه

توقع إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ارتفاع أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، مقارنة بأسعار برامج العمرة خلال عام 2019.

وأرجع عبد العال ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران بين مصر والسعودية بنسبة لا تقل عن 25% بالمقارنة بالعام قبل الماضى، فضلا عن ارتفاع أسعار السكن بنحو 100% بالنسبة للبرامج الاقتصادية بعد تحديد حد أقصى للإقامة بغرفة فندقية بمعتمرين، إضافة إلى قيمة الرسوم الإدارية التي تفرضها كل من مصر والسعودية على كل معتمر.

27 ألف جنيه.. سعر برنامج العمرة الـ 4 نجوم

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية بعد تلك الزيادات ستتراوح بين 20 و 22 ألف جنيه، فيما ستبدأ أسعار برامج العمرة الـ4 نجوم بـ 27 ألف جنيه، كما ستتراوح أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم ما بين 30 و35 ألف جنيه وفقا لنوعية الفندق الذى سيقيم به المعتمر والخدمات المقدمة له، لافتا إلى أن مدة برامج العمرة خلال الموسم الجديد ستكون 10 أيام.

السعودية ستعلن أسماء الدول المسموح لمواطنيها بالسفر إلى العمرة

وأوضح عبدالعال أن السلطات السعودية لم تحدد إلى الآن أسماء الدول المسموح لها بإرسال معتمريها للسعودية فور بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة والمحدد له يوم 10 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن السلطات الصحية بالمملكة هي من ستحدد موعد سفر المصريين وأعدادهم وفقا للتطور الوبائي لفيروس كورونا محليا وعالميا، معربا عن آماله في أن تكون مصر ضمن الدول التي يسمح لمواطنيها بالسفر للعمرة بداية الموسم.

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة فور إعلان المملكة العربية السعودية السماح بسفر المصريين للعمرة، داعيا شركات السياحة لعدم جمع مقدمات مالية تحت حساب برنامج العمرة حتى تعلن وزارة السياحة رسميا عن ضوابط العمرة المصرية وموعد سفر المصريين للعمرة.