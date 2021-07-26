5 شروط للاشتراك في نموذج محاكاة اللجنة الأولمبية الدولية

تطلق وزارة الشباب والرياضة، أول نموذج لمحاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية، من خلال الإدارة المركز للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للنشاط الطلابي، بالتعاون مع الكيان الشبابي «سند شباب الصعيد»، بالتزامن مع إطلاق أولمبياد طوكيو 2020، التي تشارك مصر فيه بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها.

شروط الاشتراك في نموذج محاكاة اللجنة الأولمبية الدولية

وحددت وزارة الشباب والرياضة عدة شروط للمشاركة في النموذج وهي كالتالي:

- أن يكون المشارك في المرحلة السنية من 18 حتى 35 سنة.

- حاصل على مؤهل عالٍ أو ما يعادله.

- يفضل أن يكون أحد طلاب كليات التربية الرياضية أو أحد خريجيها.

- يفضل أن يكون ذي دراية باللجنة الأولمبية الدولية وآليات عملها.

- تُعطي الأولوية لمن عمل من قبل لاعبًا، مدربًا، حكمًا، أو إداريًا علي المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

آخر موعد للاشتراك في نموذج محاكاة اللجنة الأولمبية الدولية

حددت الشباب والرياضة الأول من أغسطس 2021 م موعدًا نهائيًا للتسجيل من خلال الاستمارة الإلكترونية التالية :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoKYrU9x0ckdF5m5LspL3hX-9BMgF6-1Wk6ESHEwC3GZhyA/viewform

أهداف نموذج محاكاة اللجنة الأولمبية الدولية من «الشباب والرياضة»

يهدف النموذج إلى التعرف على نظام عمل اللجنة الأوليمبية والهيكل التنفيذى لها واللجان الموجودة بها واختصاصاتها ومهامها وطرق الترشح والانتخاب ومن لهم حق الانتخاب من ممثلي الاتحادات الأوليمبية، ونقلها إلى الشباب المصري لعمل مثل هذه النماذج في كليات التربية الرياضية وأندية ومراكز شباب مصر؛ وذلك لنشر الثقافة الأولمبية لدي شباب مصر وبناء كوادر مستقبلية قادرة على تمثيل مصر فى اللجنة الأولمبية الدولية والعمل، وفق ميثاقها للارتقاء بالرياضة المصرية ومستوى التمثيل الأولمبي لمصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وائتلاف «سند شباب الصعيد».