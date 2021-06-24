تلاميذ «حسن أبو بكر» بالقناطر ينظمون نموذج محاكاة لموكب المومياوات

نظمت مدرسة حسن أبوبكر الرسمية الثانوية للغات بالقناطر الخيرية محاكاة موكب نقل المومياوات بمشاركة عدد من طلاب المدرسة بعرض فقرات استعراضية فرعونية.

وقالت إباء محمد سعيد، مديرة المدرسة، إن العرض الفرعوني بهذا الحدث العظيم الذي تناقلته وسائل الإعلام داخليا وخارجيا، وتحدث عنه العالم خلال الفترة الماضية والذي قام به طلاب المدرسة يأتي بإشراف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأضافت مديرة المدرسة أن المحاكاة تهدف إلى التعريف بقيمة تراثنا وعظمة أجدادنا الذين تفوقوا في كل المجالات الحياتية وصدروا الحضارة للعالم كله وتم تدريب الطلاب في وقت قياسي على بعض الفقرات الفرعونية ضمن استعراض نقل المومياوات لزيادة معلوماتهم عن تلك الحضارة.

وشارك عدد من أولياء الأمور بتوفير القماش الأبيض الذي تم تحويله إلى ملابس فرعونية بواسطة إحدى الطالبات تشجيعا منهم لأبنائهم.

وفي سياق متصل عبر الطلاب المشاركين عن فرحتهم في العرض الفرعوني للمحاكاة، مؤكدين على أنهم شاهدوا احتفال نقل المومياوات على القنوات الفضائية واكتسبوا معلومات كثيرة عن الأجداد القدماء وتاريخ كل ملك من الملوك وقام كل منا بدوره المطلوب جيدا وبعناية شديدة في العرض لإظهار المدرسة بالوجه المشرفة التي تستحقها بالمحافظة.