لو معاك هاتف آيفون.. 4 طرق لاستعادته في حالة سرقته أو ضياعه

يتعرض الكثير من حاملي الهواتف الذكية إلى السرقة أو ضياع الهاتف ما يسبب لهم إزعاجًا، إلا أنّ الأمر يختلف بالنسبة لمستخدمي هواتف الآيفون، والذين يتمكنون من استعادته عند سرقته حتى إذا كان غير متصل بالإنترنت أو عند نفاد بطاريته بالعديد من الطرق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طرق استعادة هاتف الآيفون وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

استعادة آيفون باستخدام آيباد

إذا كان تطبيق Find My مفعلا في هاتف آيفون فيمكنك استخدام التطبيق نفسه في جهاز آيباد للعثور عليه، وبالرغم من صعوبة رؤية الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي، إلا أن تطبيق Find My يتيح لك معرفة آخر موقع للهاتف في حالة نفاد بطاريته.

وإذا كان هاتفك غير متصل بالإنترنت ولكنه ما يزال يعمل، فإن التطبيق يحدد الموقع الجغرافي الحالي للهاتف من خلال اتباع الآتي:

- افتح تطبيق Find My عبر جهاز آيباد.

- اضغط على علامة تبويب الأجهزة.

- تظهر خريطة تعرض أجهزتك المفعلة في التطبيق.

- حدد هاتف آيفون المفقود في قائمة الأجهزة.

- اضغط على خيار الاتجاهات للحصول على الموقع التقريبي للهاتف عند فقدانه في حالة نفاد بطاريته.

إذا كان الهاتف غير متصل بالإنترنت ولكنه يعمل، فيمكنك الضغط على خيار تشغيل الصوت لمساعدتك في تحديد موقع الهاتف.

- يمكنك تبديل الزر الذي بجوار خيار إعلامي إذا وجد الهاتف لإرسال إشعارات وتحديث موقع الهاتف في المرة التالية التي يتم فيها تشغيله.

وإذا تم إيقاف تشغيل هاتف آيفون فإنه يظهر عبر الخريطة والشريط الجانبي كهاتف بشاشة فارغة، ولكن إذا كان قيد التشغيل فإنه يظهر عبر الخريطة والشريط الجانبي كهاتف مع شاشة نشطة.

إيجاد الهاتف المفقود عبر جهاز شخص آخر

- افتح تطبيق Find My في جهاز آيفون.

- حدد علامة التبويب أنا.

- اضغط على خيار مساعدة صديق.

- قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آيكلاود.

- عند مطالبتك بحفظ كلمة مرورك حدد خيار ليس الآن.

يمكنك الآن اتباع الخطوات الواردة سابقًا من أجل تحديد موقع الهاتف، وعند الانتهاء، اضغط على اسمك في الجزء العلوي الأيمن من هاتف آيفون في تطبيق Find My. ومن ثم اضغط على خيار تسجيل الخروج.

إيجاد هاتفك باستخدام الحاسب

- انتقل إلى موقع آيكلاود عبر متصفح الويب في حاسبك.

- قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.

- اضغط على أيقونة العثور على هاتف آيفون.

- حدد خيار كل الأجهزة في الجزء العلوي ومن ثم اختر هاتف آيفون المفقود.

- تظهر لك خريطة تبين موقع الهاتف المفقود.

إيجاد الهاتف باستخدام خرائط جوجل

إذا لم يتم تفعيل ميزة العثور على الهاتف في جهازك فإنك بحاجة إلى اللجوء إلى إعادة تتبع خطواتك عند الفقدان، ولكن إذا قمت بتفعيل ميزة سجل المواقع في خرائط جوجل فإنك بذلك تكون قادرًا على معرفة آخر موقع للهاتف المفقود.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- توجه إلى هذا الرابط عبر متصفح الويب في حاسبك أو هاتفك.

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل.

- حدد تاريخ فقدان الهاتف.

- تحقق من موقعك الأخير لمعرفة أين فقدت هاتفك.