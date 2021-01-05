خطوات مشاركة تغريدة على ستورى إنستجرام من هاتف الآيفون

يرغب الكثيرون في مشاركة كتابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يواجه البعض مشكلة عند نقل شاشة التغريدة من موقع تويتر إلى الانستجرام.

مؤخرًا تختبر موقع التغريدات القصيرة ميزة جديدة تتيحها لأصحاب الهاتف من نوع الآيفون، وهي إمكانية نقل التغريدة إلى Instagram Stories.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» نستعرض خطوات إضافة التغريدة من موقع تويتر، خاصة Instagram Stories بطريقة سهلة وبسيطة.

خطوات إضافة تغريدة خاصية Instagram Stories

يتيح موقع التغريدات القصيرة إمكانية نقل التغريدات بشرط أن تكون مشاركة للعامة، وليس عبر حساب خاص أو محمي، كما سيتطلب الأمر تشغيل كلا التطبيقين على نفس الجهاز الهاتف الآيفون.

قم بفتح تطبيق تويتر، وتحديد التغريدة التي ترغب في مشاركتها بخاصية Instagram Stories.

واحد من ضمن قائمة المشاركة، اضغط على Instagram Stories أو قصص الانستجرام.

سيفتح تلقائيًا تطبيق الانستجرام، وستظهر التغريدة في الاستورى، يمكنك الآن التحكم في شكل التغريدة وحجمها.

يمكنك الآن وضع بعض التعديلات والتأثيرات التي ترغب فيها، وأخيرا قم بتحديد الخصوصية لمشاهدة القصص، سواء للعامة أو المتابعين، أو مجموعة منهم، أو حتى لشخص آخر.

ولا تعتبر تلك الخاصية الحديثة هي الوحيدة التي أطلقها تويتر مؤخرًا، فبنهاية العام الماضي 2020، أعلن موقع التغريدات القصيرة عن إمكاننية الإبلاغ عن Fleets عبر تويتر.

خطوات الإبلاغ عن Fleets عبر تويتر

خاصية Fleets هي أحد تحديثات موقع التغريدات الصغيرة تويتر التي تمكن المستخدمين من نشر مقاطع فيديو أو صور لمدة 24 ساعة، تختفي بعدها، وهي نفس خاصية "الاستورى أو القصة" في فيس بوك أو انستجرام.

إذا وجدت خاصية Fleets تنتهك سياسة تويتر، فيمكنك الإبلاغ عنها لكن من خلال الهاتف الذكي فقط، وذلك من خلال الخطوات الآتية..

قم بفتح حساب تطبيق تويتر على الهاتف الذكي.

يتم فتح Fleets التي تنتهك سياسة توستر، قم بضغط على العلامة بجانب الرمز X والذي يتواجد أسفل الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

الضغط على الإبلاغ عن Fleets، وسوف يطلب منك موقع التواصل تحديد سبب الإبلاغ، قم باختيار السبب بأنها تدعو للعنف، أو ذات محتوى جنسي مبتذل، أو أنها تنتهك حقوق الملكية الشخصية.

اتبع التعليمات، حتى تصل إلى الضغط تم، وسيتم إرسال تقرير بحل المشكلة، ويمكن العثور عليه في التنبيهات.