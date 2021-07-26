تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة، نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي للوزارة (البوابة المصرية للتعليم الفني) بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلان أسماء أوائل طلاب بالدبومات الفنية 2021 بجميع التخصصات.

ويجري وزير التربية والتعليم، عقب اعتماد النتيجة، اتصالات هاتفية بأوائل الدبلومات الفنية الصناعية بنظامي 3 و5 سنوات، لتهنئتهم على تفوقهم في امتحانات نهاية العام الدراسي، وحصولهم على المراكز الأولى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الطلاب يمكنهم الاستعلام والحصول على نتيجة دبلوم الصنايع 2021 من خلال هذا الرابط، الذي حددته وزارة التعليم، وسيتم إعلانها بجميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية بجميع الدرجات بالاسم ورقم الجلوس.

طريقة الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والضغط عبر بوابة التعليم الفني، ثم اختيار التخصص (صناعي) واختيار عدد السنوات (3 أو 5)، وإدخال رقم الجلوس والضغط على عرض نتيجة الطالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ نسبة النجاح مرتفعة في كل التخصصات، ما يعكس تطور قدرات ومهارات طلاب التعليم الفني، مشيرا إلى أنّ امتحانات الدبلومات الفنية سارت بأمان دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، إضافة إلى أنّ أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتائج بمنتهي الدقة، وتمت مراجعتها.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية 2021، الذين أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، بلغ 750 ألف طالب وطالبة، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وتوزيع كمامات وأكياس جيل على الطلاب قبل دخول اللجان وتطهير بوابة الدخول يوميا قبل وبعد الامتحان.