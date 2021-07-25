كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، موضحة أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، مؤكدة على أنه سيتم إعلان النتيجة يوم 29 يوليو الجاري على موقعها الإلكتروني وتعلن في المدارس بعد ذلك بيوم، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت الوزارة أن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يكون بالاسم ورقم الجلوس، مؤكدة على أن الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سير أعمال الامتحانات دون أي معوقات، مشيرة إلى أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية وتسليم الطلاب كمامات وزجاجات مياه.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تعلن 29 يوليو الجاري

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، على أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، عقدت في لجان مؤمنة جيداً، موضحاً أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، لافتاً إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالات الشغب في الامتحانات كانت قليلة للغاية، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير أعمال الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم توزيع كمامات على جميع الطلاب.

وأوضح مدير التعليم الفني، أن الامتحانات المعملية راعت تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن إعلان نتيجة الامتحانات يتم بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

من جانبه أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعلي لشؤون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية عقدت ورقياً على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات اعتباراً من يوم 29 يوليو الجاري على موقع الوزارة الإلكتروني.