صور الفتيات من الخلف.. تخفيف سجن متحرش المطار لـ6 أشهر بدلا من 3 سنوات

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الإثنين، تخفيف الحكم الصادر بحق موظف مطار القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«متحرش المطار» على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة وتصويرها صورًا من الخلف، من الحبس 3 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، إلى حبسه مدة 6 أشهر، كما أمرت المحكمة بمصادرة هاتف المتهم المستخدم في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم صور الفتاة «بسمة بشاي» وأخريات من الخلف خلال رحلة عودتهن إلى مطار القاهرة على رحلة بيروت، وأن الفتاة انتبهت إليه وتبين وجود صورها على هاتفه فاستغاثت بأسرتها وتم الإمساك بالمتهم وتسليمه للشرطة.

وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح النزهة، بتهمة التحرش بالفتيات.