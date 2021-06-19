ضحية «متحرش المطار» بعد الحكم بحبسه: «حسيت إن ليا ضهر وقانون بيحميني»

أكدت بسمة بشاي، المعروفة إعلاميا بضحية تحرش موظف المطار، أنها لم تكن تتوقع على الإطلاق أن يصدر حكم قضائي بشأن الموظف الذي قام بتصويرها، خلال تواجدها بمطار القاهرة دون علمها، بتلك السرعة، قائلة: «أبدا ابدا خالص»، موضحة أنها حين حكت الواقعة، خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت أكثر ما تأمله، هو أن يرسل لها أحد من أصدقائها على «فيس بوك»، رقم هاتف مسؤول بمطار القاهرة يساعدها، معربة أنها تشعر بسعادة كبيرة الآن ولأول مرة تشعر أنه هناك قانون يحفظها ويحمي كل النساء.

وأضافت «بشاي»، خلال مداخلة عبر ZOOM، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها لم تتوقع أن يهتم الناس بالواقعة التي حدثت لها، بهذا الشكل، موضحة أنها تعتقد أن «هذا الاهتمام قادم من أن تلك الواقعة لمست شيئا ما داخل نفوس الناس».

وأشارت ضحية واقعة المطار، إلى أنها لم تكن تتخيل أن يعاقب الموظف المتحرش بها بهذه السرعة، متابعة: «مش متخيلة خالص، بس أقدر أقول إني دي أول مرة أحسن إني كمواطنة مصرية ليا ضهر وقانون بيحفظني، وأول مرة أشوف دليل لده، مش أحلام وخلاص».

وأردفت أنها الآن تسطيع القول «أهلا بكم في مصر التي يعيش بها نساء يستطيعن أن يكسرن كل القيود التي كانت تحيط بأي مرأة تتعرض للتحرش وتصمت خوفا على سمعتها»، لافتة إلى أن هذا الحكم سيجعل كل سيدة وفتاة تتعرض للتحرش تطالب بحقوقها.

وأوضحت «بسمة» أنها بالأساس تعمل مع والداها، وحاصلة على ليسانس أداب لغة إنجليزية، بالإضافة إلى أنها امرأة متزوجة، لكنها لم تنجب حتى الآن، معلنة أنها حين تنجب طفلة ستخبرها بأنها عليها أن تطالب بحقوقها طوال الوقت.

وواصلت: «هقولها ارفعي رأسك، وخليكي قوية، إنتي مش ضعيفة لأنك بنت».

وكانت بسمة بشاي، قد تعرضت لواقعة تحرش وانتهاك حرمتها الشخصية داخل المطار، حين كانت عائدة من بيروت بعدما نبهتها صديقة لها أن هناك موظف بالمطار يقوم بتصويرها خلسة، لتكتشف أنه كان يحاول تصوير تفاصيل جسدها بشكل مُقرب.