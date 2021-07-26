« مغص مش ولادة».. تفاصيل نقل طالبة ثانوية أزهرية للمستشفى بكفر الشيخ

كشف الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام بالمحافظة، لـ«الوطن»، تفاصيل حالة الطالبة «دينا غريب ابراهيم عبدالجواد»، الطالبة بمعهد فتيات «صندلا»، التابع لمركز كفر الشيخ، والتي جرى نقلها للمستشفى بسيارة إسعاف بعد شعورها بـ« آلام الولادة»، مؤكدا توقيع الكشف عليها وعمل أشعة سونار لها وتبين أنها تعاني من « مغص عادي»، وليس آلام أو طلق الولادة.

وقال عبد السميع، إنه جرى إجراء كافة الفحوصات الطبية للطالبة، وتبين أنها تعاني من المغص العادي مضيفا أنها حامل في الشهر الثامن وامامها نحو 4 أسابيع على ميعاد الولادة، وفقا للطبيب المعالج وستخرج من المستشفى بعد الإطمئنان على صحتها بشكل كامل من قبل الأطباء خلال دقائق.

وكان الدكتور عبدالناصر الشهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، قال إنه تم نقل الطالبة «دينا غريب ابراهيم عبدالجواد»، الطالبة بمعهد فتيات «صندلا»، التابع لمركز كفر الشيخ، والتي تؤدي الامتحان بلجنة فتيات معهد كفر الشيخ النموذجي، لمستشفى كفر الشيخ العام لشعورها بـ«آلام الولادة»، خلال الامتحان.

وأضاف الشهاوي، في بيان له اليوم، أن الطالبة سلمت ورقة اجابتها بعد نصف الوقت بامتحان مادة التاريخ، بعد ان انتهت من اجابتها على الاسئلة، ثم شعرت بآلام الوضع، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام.

وكانت طالبة في الثانوية العامة بكفر الشيخ أصيبت بحالة إعياء وجرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، كما تم نقل طالبة أخرى لمستشفى سيدي سالم المركزي لإجراء الفحوصات الطبية لهن والإطمئنان على صحتهن.