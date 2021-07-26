 طلاب هندسة كفر الشيخ  يبتكرون خط لفحص المنتجات بالذكاء الاصطناعي

9 طلاب بشعبة هندسة الحاسبات والنظم بقسم الهندسة الكهربائية بكلية هندسة كفر الشيخ، عكفوا خلال أشهر طويلة على ابتكار مشروع يقلل الفاقد في المنتجات داخل المصانع باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي الذي أصبح محور حديث العالم كله، حتى خرج مشروع تخرجهم إلى النور، وبتكلفة بسيطة.

يقوم الخط على فحص فحص جودة المنتجات بالذكاء الاصطناعي أو الرؤية الحاسبوية، لتقليل استخدام العامل البشري وتقليل الوقت والجهد ولاقى مشروعهم قبولا من قبل لجنة التحكيم، حيث أشرف على المشروع الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة ورئيس القسم.

«هدفنا نقلل فاقد المنتجات بالمصانع، والمشروع دا كله قائم على الذكاء الاصطناعي علشان نقلل العامل البشري، ويكون فيه توفير للجهد والوقت، وهو أننا بنطبق مبدأ الثورة الصناعية الرابعة حيث يدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتحكم الآلي بهدف تمييز المنتجات التالفة عن طريق استخدام خوارزميات تعلم الآلة لاستبعادها من خطوط الإنتاج وربط خط الإنتاج بالإنترنت لمتابعة معدلات الإنتاج وأعداد المنتجات التالفة وتخزين بيانات الإنتاج»، هكذا لخص الطلاب إيهاب يسري، عبد الرحمن حنورة، مؤمن محمد، المشاركين في المشروع فكرة مشروعهم.

فيما أكد الطلاب« محمد نبيل عبده، محمد السيد مغازي، أحمد محمد أبو خضرة»، أنه يجرى تثبيت الكاميرات علي جانبي خط الإنتاج لالتقاط صور للمنتج من أكثر من زاوية ثم عن طريق خوارزميات خاصة بالتصنيف يتم تصنيف المنتجات إذا كانت سليمة او معيبة ثم يتم إرسال إشارة بنوع المنتج لوحدة التحكم التي تقوم باتخاذ قرار استبعاد المنتج أو تمريره للمرحلة التالية، و يتم عرض بيانات تفصيلية بسير عملية التصنيف بالإضافة الي معدلات الإنتاج علي موبايل أبلكيش وموقع ويب لمتابعة سير العملية.

«المشروع عبارة عن نظام تنفيذ في الصناعة 0.4 ويستخدم الأنظمة الحديثة بدلا من التقليدية حيث يضيف طبقة إضافية من الحماية المادية، والهدف هو تقليل الخسائر التي تنشأ عن عيوب التصنيع المرتبطة بالمنتجات، من خلال بناء نظام للتعرف على البضائع المعيبة وإزالتها من خطوط الإنتاج بما سيضمن جودة المنتجات ويضمن سلامة المعدات والعمال، وتحسين دقة الكشف عن العيوب، وبالتالي تقليل الخطأ البشري»، تقولها الطالبات« فدوى غازي، إسراء حمدينو وسلمى سامح»، المشاركات بالمشروع.

25 ألف جنيها، هي تكلفة المشروع، دعمت نقابة المهندسين بكفر الشيخ بـ10 آلاف جنيه والمعدات تبرعت بها إحدى الشركات، وفقا للعميد كلية الهندسة ورئيس القسم والمشرف على المشروع:« بندعم أولادنا في كل الأقسام ومشروعات التخرج السنة دي مشرفة جدا».